地利根德閣4房銀主盤8000萬沽 30年倍升

【明報專訊】剛踏入新一年，二手物業市場錄得大額銀主盤成交。市場消息指出，中半山地利根德閣第3座高層D室銀主盤單位，屬實用面積2429方呎4房1套間隔，銀主原叫價約8200萬元放售，據悉新近減價200萬元或2%後，以約8000萬元售出、實呎約3.29萬元。資料顯示，單位原業主早於1994年以3700萬元購入，過去3年先後5次由不同財務公司承做按揭，包括2022年由財務公司借出高達9450萬元貸款，及後淪為銀主盤，惟物業約30年間仍升值4300萬元或1.1倍。
朗屏8號3房660萬沽 呎價險守1萬
個別新界西北半新盤錄得蝕讓個案。美聯助理區域經理張國成表示，元朗朗屏8號第1座，一個低層實用面積620方呎3房戶，據悉由於原業主即將移民，減價40萬元或5.7%後，以660萬元沽出、實呎約10,645元，料屬屋苑二手呎價新低；原業主2016年以666.3萬元一手購入，持貨8年，帳面蝕6.3萬元或1%，惟連使費料實蝕約37萬元或6%。
大興兩房366萬沽 不足5月炒貴16%
全面「撤辣」後，市場不時出現短炒獲利個案；中原高級分區營業經理鍾宏遠表示，屯門大興花園第1座高層A室，實用面積428方呎兩房間隔，原業主於2024年8月以316.8萬元購入，其後同時放租、放售，早前原以月租1.25萬元租出（實用呎租29元），近日獲買家以366萬元洽購，業主於是由租轉賣、實呎8551元；原業主持貨不足5個月，帳面賺49.2萬元或16%。
不過，樓市走勢仍陷膠着狀態，具體反映2024年12月9日至15日市况的中原城市領先指數CCL，最新報137.64點，按周升0.36%，而是次CCL指數仍處逾8年低位，在2016年9月底水平徘徊，2024年全年樓價累跌6.5%，較2021年8月錄得191.34點歷史高位，下跌28.07%。另外，反映大型屋苑樓價的CCL Mass報138.13點，按周升0.67%，亦處於2016年9月中水平。
CCL按周升0.36% 去年跌6.5%
另利嘉閣研究部主管陳海潮表示，2024年聖誕及2025年元旦假期結束，市面重回正軌，而一眾發展商密鑼緊鼓開展新一輪新盤銷售，吸引買家出動物色心儀單位，二手睇樓情况亦改善，全港50個指標屋苑，2025年首個周末兩天共錄1035組客戶預約睇樓，較上周1005組（2024年12月28日及29日），增加30組或3%。
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