海盈山現樓享南區山海景色

呈長方形的寬敞大廳，外接45方呎「三合一」露台，除可居高臨下享受開揚山景，同時飽覽深水灣海景，以及壽臣山一帶的深灣海景。客飯廳與各睡房均享相同景觀，主人睡房放置雙人牀後，仍具足夠空間三邊上落牀，衣櫃門板以特色油漆襯托房間內的金屬線條裝飾，提升藝術氛圍。發展商另一無裝修的現樓示範單位，為第2B座37樓A室，實用面積915方呎，屬今期面積最大標準戶，亦為3房1套連工作間間隔。

黃金海灣‧珀岸示範單位採北歐風

另外，旭日旗下屯門青山公路青山灣黃金海灣‧珀岸，對外展示以第1A座18樓G室為設計藍本的全新示範單位，實用面積312方呎1房間隔，以「北歐恬靜珀岸」為主題；室內以大地色系為主調，鋪砌淺色木紋地板，配以木質和古銅色金屬家具。睡房以木系及玫瑰金作佈置主調，而開放式廚房提供大量收納空間。

至於會德豐地產與港鐵（0066）合作的將軍澳日出康城GRAND SEASONS，今日亦將開放示範單位，包括以第1B座38樓A室為藍本的全新無改動示範單位，實用面積716方呎3房1套間隔，為全個SEASONS 系列最大面積標準戶型；單位以日字廳開則，明確將客、飯廳明確分區，主人套房備有曲尺窗採光。