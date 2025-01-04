拜登阻日鐵收購 美鋼股價挫6%

稱捍衛國家安全

美國白宮已頒布命令，要求兩家公司在30天內放棄交易。拜登稱，「我們需要代表美國鋼鐵產能主要份額的美國大型企業，繼續領導代表美國國家利益的鬥爭」，今次行動「體現了我堅定的承諾，憑藉我作為總統所擁有的一切權力，捍衛美國國家安全，包括確保美國公司繼續在對我們國家安全至關重要領域發揮核心作用」。

《華爾街日報》形容，拜登阻止這宗交易，是美國政府對本土企業採取保護主義政策的最新迹象。在拜登決定阻止交易前，美國財政部轄下的外國投資委員會（CFIUS）花了多個月審查這宗交易，以評估外國買家購入美國鋼鐵會否構成國家安全風險，即使日本是美國的重要盟友。CFIUS於12月23日通知拜登，委員會內部對是否為這宗交易開綠燈意見分歧。CFIUS的主要分歧之一，在於日本製鐵的收購會否削弱美國鋼鐵行業的實力。

根據《華爾街日報》看到的CFIUS與日本製鐵之間的通信，CFIUS的一些委員認為，日本製鐵的大型鋼廠可能會對美國鋼鐵公司的生產，以及美國整體鋼鐵產量構成威脅。由於CFIUS未能達成共識，因此讓拜登作出最終決定。拜登多個月前已表明，反對外資擁有美國鋼鐵。

日本製鐵是全球第四大鋼鐵製造商，在2023年底提出這收購計劃，但遭工會及政界強烈反對。美國是唯一本土鋼鐵需求仍在增長的發達國家，惟當地產能無法滿足本土需求，令美國的鋼鐵價格處於全球最高水平，日本製鐵因此視這宗收購為重要的擴張機會。

（綜合報道）

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