美銀行準備金跌穿3萬億美元 見4年新低 一周少3260億美元

銀行儲備金是美聯儲衡量是否繼續縮減資產負債表的重要指標。美聯儲自2022年6月以來，一直通過「縮表」（量化緊縮）從金融體系撤出過剩的現金。在推進量化緊縮的過程，華爾街一直密切注視準備金水平。部分策略師估計，包括緩衝資金在內的最低水位，可能介乎3萬億至3.25萬億美元。

全球股票基金全周吸資減86%

美聯儲準備放慢減息步伐，導致美國10年期國債孳息率近期在4.5厘以上徘徊。債息高企促使投資者趨於審慎，加上部分市場人士趁年底交投淡靜獲利了結，全球股票基金的資金淨流入大減。LSEG Lipper的數據顯示，在截至1月1日當周，全球股票基金吸引了49.3億美元的淨流入，與此前一周約351億美元的淨流入相比，減少86%。此前道指連續4個交易日下滑，而標普500指數與納指連跌5個交易日，至昨早段止跌反彈。

美國銀行體系準備金大減，部分由於時值年尾，銀行業為配合監管要求，減少了回購協議（repo）交易。這意味資金流向了美聯儲的隔夜逆回購操作（overnight reverse repo），進而消耗了美聯儲帳戶其他負債的流動性。

美聯儲在去年12月會議重申將繼續「縮表」。不過當局同時調整逆回購工具（reverse repo）的利率，使其與聯邦基金利率目標區間的下限一致。這有助降低短期利率，紓緩準備金短缺的壓力。倘銀行準備金不足，會令短期利率不穩定，導致美聯儲難以控制利率目標。自去年6月起，美聯儲已放慢「縮表」，將美國國債的「縮表」規模，由每月上限600億美元降至250億美元；按揭抵押證券（MBS）的「縮表」規模，則維持每月上限350億美元。不過對於美聯儲的「縮表」可維持多久，市場未有共識。

美聯儲上一輪「縮表」時，曾在2019年9月面臨準備金短缺。這導致關鍵貸款利率飈升5倍，聯邦基金利率飈升至目標區間以上，最終促使美聯儲出手干預，以穩定市場。

交易商料最快今季結束縮表

彭博社指出，美國國會最近恢復債務上限，可能會令美聯儲較難判斷理想的準備金水平，因為美國財政部為防債務超出上限而採取的措施，可能會人為增加金融系統的流動性，令準備金稀缺的指標失真。

根據紐約聯儲銀行向一級交易商及市場參與者所做的調查顯示，三分之二受訪者預計，美聯儲將在2025年第一季或第二季結束「縮表」。美聯儲截至去年底的資產負債表規模接近6.9萬億美元，較2022年6月開始「縮表」時的接近8.9萬億美元水平顯著下降。不過市場認為，美聯儲的資產負債表不大可能重返2020年新冠疫情爆發前的4萬億美元水平。

（綜合報道）

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