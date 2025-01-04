明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

老鄉雞金岩高嶺土申港上市

【明報專訊】本港新股市場氣氛熱烈，昨日截至晚上8時再有兩家公司向港交所遞交上市申請，包括前稱「肥西老母雞」的中式快餐品牌老鄉雞，由中金（3908）及海通國際任聯席保薦人；以及內地煤系高嶺土公司安徽金岩高嶺土，獨家保薦人為國元國際。

老鄉雞內地擁逾1400門店

初步招股文件顯示，老鄉雞採取「直營+加盟」方式拓展門店網絡。截至去年9月底，老鄉雞在內地53個城市擁有1404家門店，其中949家為直營店，455家為加盟店，覆蓋9個省，服務1.98億名顧客。根據灼識諮詢數據，以2023年交易總額計，老鄉雞在中國中式快餐行業位列第一。財務方面，去年首三季老鄉雞錄得淨利潤3.67億元（人民幣，下同），按年增長3.3%；收入46.78億元，按年升11.9%。毛利率為23.5%，按年跌0.2個百分點。

至於同日遞表的安徽金岩高嶺土，據初步招股書，該公司主要依託於煤系高嶺土礦產資源，產品包括精鑄用莫來石材料及耐火用莫來石材料。去年首三季，金岩高嶺土共生產精鑄用莫來石材料9.18萬噸，耐火用莫來石材料1.81萬噸。弗若斯特沙利文數據顯示，按2023年收入計算，金岩高嶺土是中國最大的精鑄用莫來石材料生產商，市場份額達17.9%。去年首三季收入有1.83億元，按年升35.7%；純利3350萬元，大增55.1%。

布魯可孖展超購逾4485倍

此外，內地拼搭玩具品牌布魯可（0325）自去年12月31日至本月7日招股，第三日孖展認購持續火熱。據華盛証券新股認購平台統計，截至昨晚8時，布魯可已錄得逾4485倍孖展超額認購，涉及6531億元孖展額，當中以富途證券約3474.25億元孖展額為最多。

明報記者

上 / 下一篇新聞