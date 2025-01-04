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經濟

新世界跌穿5元關新低 瑞銀：套240億才收支平衡

【明報專訊】新世界發展（0017）受到高負債困擾，股價持續受壓，新年元旦日過後，昨日跌破5元大關，收市價4.95元見上市新低，相當於2020年中股份4合1前的近1.24元。瑞銀發表報告指出，新世界透過售樓及出售資產、套現要達240億元才有望收支平衡，估計該股需要繼續出售資產，但預期不會容易，又料新世界截至今年6月底財年最少虧損20億至30億元。

股價一年累跌56% 市值125億

連同昨日，新世界發展的股價在過去一年累積下跌55.96%，最新市值低至124.57億元，較希慎興業（0014）的121.19億元稍大。新世界同系中，以新世界百貨（0825）升幅最大，昨日全日升5.26%至0.3元。周大福珠寶（1929）主席鄭家純申報出資65萬元增持10萬股，平均價6.5元，該股股價昨日亦升1.54%，收報6.61元。

全年料續蝕20億至30億 目標價4元

瑞銀發表報告跟進新世界發展指出，該集團去槓桿之路並不平坦，料該股還需要售樓或出售資產達240億元，才有望收支平衡。尤其在手收租物業「買少見少」下，估計關鍵物業如尖沙嘴河內道K11購物藝術館也可能要出售，才湊夠全年出售非核心資產130億元的目標。考慮到較少收租物業，以及今年內地售樓要減價10%、人民幣貶值等3個因素後，將新世界的每股資產淨值大劈53%至15.9元，展望該股2025/26年度繼續虧損20億至30億元。

瑞銀表示，在維持給予每股資產淨值折讓75%下，給予新世界發展的目標價只為4元。按昨日收市價計，這意味新世界的股價還有超過19%下跌空間。

相關字詞﹕鄭家純 周大福珠寶 新世界百貨 希慎興業 瑞銀 新世界發展

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