內地推數碼補貼 小米漲近7%創新高

北水93億掃貨 連續11日淨買入

大市成交額1604億元，北水淨買入92.69億元，比周四多42%，且連續11日錄淨買入。全周計，港股三大指數均見去年11月15日以來最大一周跌幅，其中恒指累跌1.64%，國指及科指分別累跌2%及2.98%。

小米集團成交額達120.5億元，成為第二大成交額股份，但北水淨賣出9.5億元。連同美團（3690）及阿里巴巴（9988）分別升2.1%及1.6%，3隻股份推升恒指114點，貢獻比重約84%。其他手機設備股亦做好，瑞聲科技（2018）升4.14%，比亞迪電子（0285）升2.75%（見表）。

大摩看好小米 料電動車利潤率提高

另外，小米汽車交付量提早達全年目標兼預期今年交付量30萬輛，摩根士丹利發表報告，相信小米將繼續提高汽車產能，今年出貨量目標可能進一步上調，而且將推出SU7 Ultra和YU7，相信平均售價及電動車利潤率將更高，故維持「增持」評級。麥格理發表報告指出，小米、比亞迪（1211）及吉利（0175）去年銷量超越預期目標，相信該3隻股份表現仍優於大市，但理想汽車（2015）及蔚來（9866）銷量未達標，給予「中性」評級，而本月受補貼屆滿及農曆新年提早影響，1月汽車需求料疲弱。

瑞銀建議物色股息率逾6厘中資股

瑞銀全球財富管理大中華區股票主管李智穎接受彭博電視訪問時建議，中國股票投資者保持「守勢」，物色股息率高於6厘的股票，並建議留意銀行、公用事業和能源等行業股份，因消費仍疲軟，且將上任的美國總統特朗普將提高關稅，股市波動性預計將上升。她指出，投資者在觀望北京將如何應對特朗普政府加徵關稅，而中國已有意願提供更多財政刺激措施以抵消關稅的影響，但投資者擔心當局反應的速度及積極性。