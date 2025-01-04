工行行長倡大型內銀 帶頭堅決不打價格戰

金融機構「規模情結」 削利率政策效果

劉珺在內地《中國金融》發表文章指出，金融機構普遍存在「規模情結」等實現擴張，削弱利率政策傳導效果，一方面貸款利率「下行快」，一些機構發放利率低於同期限國債收益率的貸款，明顯偏離貸款市場報價利率（LPR）。另一方面，存款利率「降不動」，如1年期和5年期以上LPR分別累降90個基點和100個基點（100基點等於1厘），銀行貸款平均利率降190個基點，遠高於LPR降幅；但同時大型商業銀行定期存款平均利率僅降50個基點，遠小於政策利率下行幅度。

他指出，中央經濟工作會議明確提出今年要實施適度寬鬆貨幣政策，這不僅意味增加貨幣供應量，更關鍵是打通「寬貨幣」到「寬信用」傳導渠道，繼續強化對商業銀行運用LPR定價的指導，推動社會綜合融資成本穩中有降，引導成員單位合理調整存款利率；促進同業活期存款利率和中央銀行政策利率聯動調整，提升傳導效率。