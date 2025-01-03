Tesla去年交付量179萬輛 首倒退

【明報專訊】特斯拉（Tesla）（美：TSLA）公布，去年第四季電動車交付量為495,570輛，按年增長2.3%，惟低於Tesla此前綜合分析師預期的50.68萬輛。2024年全年交付量為178.9萬輛，低於2023年交付的180.9萬輛，是Tesla歷來首次全年交付量倒退。該股早段挫6%。由於Tesla行政總裁馬斯克與美國候任總統特朗普關係密切，推動該股在2024年升63%。
第四季交付量增2.3% 仍遜預期
Tesla第四季交付了471,930輛Model 3和Model Y， 以及23,640輛其他車型，包括Model S、Cybertruck及Model X。期內Tesla生產了459,445輛電動車，全年總產量為1,773,443輛。
整體而言，Tesla表現從去年初反彈。回顧2024年首季，Tesla交付量只有386,810輛，是新冠疫情以來首次按年倒退。馬斯克去年4月曾預計，2024年交付量將高於2023年。
歐去年首11月銷量減14%
行業研究組織Auto Forecast Solutions副總裁 Sam Fiorani指出，馬斯克涉足政治，可能使其注意力從核心業務轉移。目前Tesla在美國以外的市場競爭加劇，在歐洲銷量下降。根據歐洲汽車製造商協會（ACEA）註冊數據，2024年頭11個月，Tesla在歐洲賣出28.3萬輛電動車，較2023年同期減少約14%。
Fiorani指出，雖然Model Y仍是中國市場的主要暢銷車型，但增長未能追上市場的增長步伐。2024年頭11月，Model Y銷量在中國市場增長了5%左右，而中國市場電動車整體銷量增長了8%。
（綜合報道）
[國際金融]
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