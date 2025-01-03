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美近3萬億美元國債今年到期 分析：倘逐步展期 或衝擊債市供求

【明報專訊】美聯儲釋出放慢減息信號，令美國國債近期受壓，未來一年債市可能面臨大量挑戰。CNBC數據指出，今年將有接近3萬億美元的美國國債到期，當中大部分是過去幾年美國財政部大量發行的短期國債。市場預計，美國政府將會延展到期債務的期限。與此同時，美國財政部正大規模發行國債，以應對接近2萬億美元的預算赤字。倘市場未準備好吸收這些債務，新舊債務疊加可能會為市場帶來額外壓力。

Strategas Research Partners固定收益部門主管Tom Tzitzouris指出，倘美國政府2025年之後仍將面對以萬億美元計的預算赤字，市場最終將無法消化龐大的美國短期國債發行量。當到期的美國國債被逐步收回，然後給予5至10年的展期，有可能為債市供求帶來意想不到的衝擊。

美股早段向上 道指升逾300點

美國勞工部昨公布的美國就業市場數據改善。在截至12月28日當周，美國首次申領失業救濟人數按周減少9000，總數降至21.1萬人，是8個月來最低。數據公布後，美匯指數漲至108.91，創2022年11月以來高位。美國10年期國債孳息率由4.52厘，回升至4.55厘。美股三大指數在2025年首個交易日早段向上，道指升逾300點。

以往當政府遇到財赤，通常會發行長期國債來彌補稅收不足，因為多年的稅收可分散償債的負擔。美國財政部一向將短期國債的發行規模，控制在總國債發行規模的20%左右。不過近年由於美國兩黨的債務上限及預算之爭，加上財政部急需籌集現金以維持政府運作，美國短期國債發行比例已逐漸上升。有「末日博士」之稱的經濟學家魯賓尼（Nouriel Roubini），此前批評美國財長耶倫發行過多短期債券，是為了在美國大選年維持較低的融資成本，提振經濟。

分析：2萬億美元國債「過剩」

根據證券業暨金融市場協會（SIFMA）數據，2024年截至11月止，美國國債發行總額達26.7萬億美元，較2023年增加28.5%。據Strategas估算，目前價值28.2萬億美元的美國國債公開交易市場，已有約2萬億美元「過剩」（超出市場需求）的美國國債。

美國政府愈漸龐大的赤字規模，以及嚴峻的國債利息支付，已導致美國國債孳息率近期顯著向上，當中以長年期國債尤甚。截至2024年底，美國10年期國債孳息率為4.57厘，較9月的3.6厘低位，高出近1厘。由於國債孳息率與債價走勢相反，iShares 20年期或以上的美國國債ETF在2024年下跌逾11%。即使美聯儲在2024年啟動減息，債價卻沒有如預期般上漲。

隨着美聯儲準備放慢減息，加上美國國債大量發行，預期美國國債市場在2025年仍將充滿挑戰。市場人士憂慮，大規模發債將導致長年期國債利率居高不下，進而遏抑美國經濟增長和投資。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕發債 美國國債 減息預期 債息

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