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經濟

香港地產

恒地羅便臣道90至92號申強拍 估值逾2.5億

【明報專訊】踏入新一年數天，土地審裁處已收到今年首宗強拍申請，恒地（0012）就西半山羅便臣道90至92號項目提出強拍申請，目前恒地只持有約69.23%的業權，受惠於《強拍修訂條例》生效，恒地提出將毗鄰兩個地段一併作強拍申請，令平均持有業權提高至91.67%，達到強拍門檻，項目估值逾2.53億元。

據申請文件顯示，羅便臣道90至92號地盤面積約6212方呎，於1966年落成，樓齡約59年。強拍修訂條例於上月初生效，容許申請人合併比鄰地盤申請強拍，因此恒地連同毗鄰兩個地盤，分別羅便臣道88號，以及羅便臣道94至96號一併遞交強拍申請，令恒地整個地段平均持有業權提高至91.67%，達強拍申請門檻。

此外，再有投資者放售商用物業，仲量聯行獲業主委託為獨家代理，將以私人協約方式出售紅磡環海街11號海名軒商業平台3樓全層，市場估值約1.5億元，呎價近8100元。上述物業由施羅德基金持有，3樓全層為非住宅用途的商業樓層，面積18,520方呎，物業用家可優先使用位於地下一層的3個停車位，另可使用1樓下層的兩個貨車位，以及1樓上層的四個上落貨停車位作商業用途。物業現已交吉，將按「現狀」連准用約（如有）出售，並連同其內的附著物、裝置及動產一併出售。

施羅德基金放售海名軒3樓 市值1.5億

翻查資料，鵬里資產管理2018年向資深投資者林子峰以約11.6億元購入3、5及6樓，總樓面約7.7萬方呎，呎價約1.5萬元，即今次放售樓層平均呎價近8100元，較近7年前買入平均呎價低約45%。

及後鵬里資產管理被施羅德基金收購，施羅德基金2023年初放售上述物業，當時市值逾11.55億元，但未能成功售出。另市場消息指出，由已故「舖王」鄧成波的家族成員持有的尖沙嘴加連威老道32A號全幢，面積約3560方呎，據悉早前銀主以約7000萬元售出，呎價約1.97萬元。

相關字詞﹕鄧成波家族 海名軒 羅便臣道 強拍 恒地

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