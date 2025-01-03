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經濟

香港地產

傲華30伙劈價25%重推 折實均呎1.7萬 220呎折實335萬入場 13伙開放式低於400萬

【明報專訊】踏入2025年，有發展商減價重推旗下新盤，其中協成行筲箕灣現樓項目傲華，日前已對外開放現樓示範單位，最新公布涉50伙的更新版價單，整批折實均呎由2023年6月首推時的23,042元，降至最新的19,544元，減幅約15%。可留意是，更新版價單的其中30伙將以優惠價推出，220方呎開放式戶折實335萬元入場、折實呎價15,232元，為2013年一手例生效後、港島新盤有紀錄入場新低。若以上述30伙計，最新折實均呎約17,180元，較一年半前約2.3萬元劈約25%。

明報記者 江俊洋

該30伙減價後，折實均呎貼近同區樓齡約11年、同為協成行發展的遠晴二手均呎水平。值得留意，連同上述入場單位，折實價低於400萬元的單位佔13伙，均屬開放式戶，而更新版50伙價單中，其中20伙無減價單位，包括4伙兩房戶。提供156伙的傲華，早於2023年6月以樓花形式推出，首批價單涉50伙，但一直未有公布銷售安排，至今已屆現樓。協成行副董事總經理方添輝表示，項目自本周一起向公眾開放現樓示範單位後，累錄逾1000人次參觀，昨日公布更新版價單涉50伙。本報翻查資料，今次更新版價單，與2023年6月首張價單的單位一樣，涵蓋開放式至兩房間隔，實用面積220至456方呎，定價368.2萬至1251.4萬元，以最高9%折扣計，折實價335.1萬至1138.8萬元，折實呎價15,232至24,974元。

劈價後入場單位11年港島新低

當中30伙以優惠價推出，折實均呎約17,180元，較約一年半前約22,958元，實際上有約25%折讓。該30伙的入場單位為5樓C室，實用面積220方呎開放式間隔，最新定價368.2萬元，以9%折扣計，折實價335.1萬元，折實呎價15,232元，為2013年一手例生效後、港島新盤區有紀錄入場新低。可留意是，該單位2023年首推時，折實價490萬元、折實呎價22,273元，換言之最新折實價有約32%減幅（見表）。

50伙更新價單折實均呎19544元

當被問到項目是否「劈價」重推，協成行物業銷售主管張詩敏表示，項目價錢根據市况調節而作出優惠，亦有不同付款方式吸引不同買家，預計短期內公布銷售安排及於春節前開售。更新版價單將提供5項付款方法予不同買家選擇，總折扣由5%至9%，其中「120天現金付款計劃」及「180天醫護專業付款計劃」同樣提供最高折扣率9%。張亦指出，鑑於樓盤鄰近醫院，故推出針對醫護人員的付款方式，凡本港已註冊的醫護專業人員均可受惠，成交期有180天，較一般買家成交期60天為長。

相關字詞﹕劈價 新盤 筲箕灣 協成行 傲華

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