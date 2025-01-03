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經濟
2025年1月3日星期五
股市最前線
11月零售銷售跌7.3% 遠差預期 零售協會：一簽多行料帶動低價產品銷售
恒指首日挫436點 6年最差開局
財新製造業PMI回落至50.5 遜預期
花旗維持恒指年底目標價兩萬八
星展料今年樓價平穩 發展商乏加價能力
蜜雪冰城重啟IPO 門店逾4.5萬 古茗滬上阿姨去年底遞表 三大茶飲力爭港上市
羅兵咸：港今年IPO集資最多1600億 或重返全球三甲
阿里低價售高鑫 高盛：對估值業績影響微
港元1個月拆息跌至4.18厘 見1個月低
吉利：今年銷量目標271萬部 屬務實謹慎
多元性別董事會新例生效 港交所：85公司沒女董事
國泰單日載客逾10萬人次 集團航班量達疫前100%
美近3萬億美元國債今年到期 分析：倘逐步展期 或衝擊債市供求
FT：特朗普保護主義 弊大於利
Tesla去年交付量179萬輛 首倒退
張兆聰：高鑫倘回試低位可短線投機
港元定存南商7日年息見6.8厘
澳元定存高息精選
植耀輝：今年推介九興筆克
方保僑：2024年十大國際科技事件
技術取勝：和黃醫藥25元阻力大
盧駿匡：港股或有波幅無升幅 提升高息股持貨比例
劉思明：港股或先苦後甜 提防短期急調整
周顯：毋須擔心量子黑客
譚新強：港元脫鈎風險來自何方？
湯文亮：樓價上升 是一個「雙贏」格局
葡國今年樓價料續升 跑贏歐盟
傲華30伙劈價25%重推 折實均呎1.7萬 220呎折實335萬入場 13伙開放式低於400萬
話你知：4年前8億一統業權 每呎1.16萬
GRAND SEASONS 最快下周一開價
恒地羅便臣道90至92號申強拍 估值逾2.5億
嘉湖今年開齋 3房468萬易手
新地西沙GO PARK將開幕 運動休閒融匯一體
澳元定存高息精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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11月零售銷售跌7.3% 遠差預期 零售協會：一簽多行料帶動低價產品銷售
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