明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

吉利：今年銷量目標271萬部 屬務實謹慎

【明報專訊】吉利汽車（0175）日前公布，去年總銷量升32%至217.7萬部，今年銷量目標則只升25%至271萬部。行政總裁桂生悅昨在解讀會上形容，271萬輛的目標屬較務實及謹慎，認為新能源汽車業務轉錄盈利是今年更重要的目標。

今年是吉利汽車首次就銷量目標舉行解讀會，桂生悅解釋，主要由於去年下半年起市場對公司的關注度大幅提高，因此認為有必要對外講解發展部署，他強調吉利去年已基本完成在EV及智能化的投入及佈局，將由市場來檢驗吉利的部署方向是否正確。

比亞迪銷量佳股價跌 稱經營狀况良好

去年底吉利的新能源車銷量佔比已超越傳統汽車，桂生悅稱，去年第三季新能源汽車業務已大幅扭虧，在競爭激烈的市場，必須保證產品、盈利能力突破，才能生存下來，而集團預期2025年新能源車銷量可達150萬輛，按年再增69%。至於吉利持股的極氪，今年的銷售目標按年增44%至32萬輛，極氪智能科技CEO安聰慧預告，內部有更高目標。

另外，比亞迪（1211）去年全年銷量遠超目標，但昨股價跌3.2%。有內地傳媒引述比亞迪投資者關係部門相關人士表示，公司的經營狀况良好，股價影響因素比較多，昨日市場整體情緒較差。對於市場擔憂2025年銷量增速或會放緩，相關人士稱，每年大家都有這樣的擔憂，目前來看，公司經營狀况很好，對2025年還是比較有信心。

上 / 下一篇新聞

11月零售銷售跌7.3% 遠差預期 零售協會：一簽多行料帶動低價產品銷售
11月零售銷售跌7.3% 遠差預期 零售協會：一簽多行料帶動低價產品銷售
恒指首日挫436點 6年最差開局
恒指首日挫436點 6年最差開局
財新製造業PMI回落至50.5 遜預期
財新製造業PMI回落至50.5 遜預期
花旗維持恒指年底目標價兩萬八
花旗維持恒指年底目標價兩萬八
星展料今年樓價平穩 發展商乏加價能力
星展料今年樓價平穩 發展商乏加價能力
蜜雪冰城重啟IPO 門店逾4.5萬 古茗滬上阿姨去年底遞表 三大茶飲力爭港上市
蜜雪冰城重啟IPO 門店逾4.5萬 古茗滬上阿姨去年底遞表 三大茶飲力爭港上市
羅兵咸：港今年IPO集資最多1600億 或重返全球三甲
羅兵咸：港今年IPO集資最多1600億 或重返全球三甲
阿里低價售高鑫 高盛：對估值業績影響微
阿里低價售高鑫 高盛：對估值業績影響微
港元1個月拆息跌至4.18厘 見1個月低
港元1個月拆息跌至4.18厘 見1個月低
多元性別董事會新例生效 港交所：85公司沒女董事
多元性別董事會新例生效 港交所：85公司沒女董事
國泰單日載客逾10萬人次 集團航班量達疫前100%
國泰單日載客逾10萬人次 集團航班量達疫前100%
美近3萬億美元國債今年到期 分析：倘逐步展期 或衝擊債市供求
美近3萬億美元國債今年到期 分析：倘逐步展期 或衝擊債市供求
FT：特朗普保護主義 弊大於利
FT：特朗普保護主義 弊大於利
Tesla去年交付量179萬輛 首倒退
Tesla去年交付量179萬輛 首倒退
張兆聰：高鑫倘回試低位可短線投機
張兆聰：高鑫倘回試低位可短線投機
港元定存南商7日年息見6.8厘
港元定存南商7日年息見6.8厘
澳元定存高息精選
澳元定存高息精選
植耀輝：今年推介九興筆克
植耀輝：今年推介九興筆克
方保僑：2024年十大國際科技事件
方保僑：2024年十大國際科技事件
技術取勝：和黃醫藥25元阻力大
技術取勝：和黃醫藥25元阻力大
盧駿匡：港股或有波幅無升幅 提升高息股持貨比例
盧駿匡：港股或有波幅無升幅 提升高息股持貨比例
劉思明：港股或先苦後甜 提防短期急調整
劉思明：港股或先苦後甜 提防短期急調整
周顯：毋須擔心量子黑客
周顯：毋須擔心量子黑客
譚新強：港元脫鈎風險來自何方？
譚新強：港元脫鈎風險來自何方？
湯文亮：樓價上升 是一個「雙贏」格局
湯文亮：樓價上升 是一個「雙贏」格局
葡國今年樓價料續升 跑贏歐盟
葡國今年樓價料續升 跑贏歐盟
傲華30伙劈價25%重推 折實均呎1.7萬 220呎折實335萬入場 13伙開放式低於400萬
傲華30伙劈價25%重推 折實均呎1.7萬 220呎折實335萬入場 13伙開放式低於400萬
話你知：4年前8億一統業權 每呎1.16萬
話你知：4年前8億一統業權 每呎1.16萬
GRAND SEASONS 最快下周一開價
GRAND SEASONS 最快下周一開價
恒地羅便臣道90至92號申強拍 估值逾2.5億
恒地羅便臣道90至92號申強拍 估值逾2.5億
嘉湖今年開齋 3房468萬易手
嘉湖今年開齋 3房468萬易手
新地西沙GO PARK將開幕 運動休閒融匯一體
新地西沙GO PARK將開幕 運動休閒融匯一體