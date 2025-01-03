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經濟

蜜雪冰城重啟IPO 門店逾4.5萬 古茗滬上阿姨去年底遞表 三大茶飲力爭港上市

【明報專訊】內地知名現製飲品企業蜜雪冰城於2025開年首日第二次向港交所（0388）提交上市申請，成為2025年首個進軍港股IPO市場的公司。加之於去年12月27日及30日相繼遞表的現製飲品企業古茗及滬上阿姨，目前三大現製茶飲店紛紛再戰香港IPO，力爭來港上市。

明報記者 邱潤青

蜜雪冰城現主攻「下沉市場」。據蜜雪冰城招股書，公司聚焦於單價約6元（人民幣，下同）的現製果飲、茶飲、冰淇淋和咖啡等產品。截至去年9月底止，門店網絡實現飲品出杯量約71億杯，每單平均零售額11.4元。蜜雪冰城主要通過加盟模式擴張，去年9月底止已有45,302間門店，按年增加逾9000間。根據灼識諮詢報告，以該門店數計，蜜雪冰城是中國及全球最大的現製飲品企業。財務方面，去年首三季股東應佔利潤34.86億元，按年大增45.2%；收入186.6億元，按年增21.2%。無論盈利及收入，均為三大茶飲股中增長最勁（見表1）（滬上阿姨財務資料截至6月底）。

去年初申上市 中證監推遲計劃

路透社曾於去年9月底報道指出，本次「捲土重來」的蜜雪冰城、古茗控股及滬上阿姨遭中證監推遲境外IPO計劃，因內地消費者信心疲弱及在港上市同業表現低迷。3家公司均曾於去年初先後向港交所入表申請來港上市，惟其後申請相繼超逾6個月失效後一直未見進展。截至12月中及12月底，古茗和滬上阿姨再遞交此上市申請，讓內地茶飲店搶灘港股IPO市場打開悶局。

與上述3家公司同期申請上市的茶飲品牌中，僅茶百道（2555）於去年4月成功上市，惟掛牌首日股價便大跌近27%。報道續稱，茶百道股價「跳水」，正是引發監管部門暫停茶飲企業上市計劃的主因。茶百道當時集資近26億元，公開發售部分認購不足額。昨收報10.44元，較上市定價17.5元累跌40.3%。而2021年以每股19.8元定價上市的「新式茶飲第一股」奈雪的茶（2150），昨收報1.3元，股價已累跌93.4%。

布魯可孖展超購逾3800倍

此外，去年12月31日起至本月7日招股的內地拼搭玩具品牌布魯可（0325）第二日招股孖展認購繼續火爆，據華盛証券新股認購平台統計，截至昨晚9時，已錄得逾3800倍孖展超額認購，共錄得近5537億元孖展額（見表2），當中以富途證券約2855億元孖展額為最多。布魯可至下周二中午才截止認購，按孖展額走勢隨時打入歷來新股「凍資王」行列。

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