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經濟

星展料今年樓價平穩 發展商乏加價能力

【明報專訊】星展銀行（香港）昨日發布今年房地產市場展望，星展香港研究部香港房地產業分析師丘卓文預計，由於發展商缺乏加價能力，今年本港樓價將維持平穩，大幅升跌機會不大。此外，預計今年本港最優惠利率（P）將下調0.25厘，有助零售市場回暖。

丘卓文表示，美聯儲減息後市場情緒已改善，內地政策刺激措施亦進一步提振本港樓市，投資需求及內地買家數量均上升，發展商亦加快推出新項目滿足市場需求，樓市出現回暖。然而，由於發展商庫存量依然高，預計發展商將維持靈活的定價策略，盡快化解庫存。丘卓文續稱，發展商高庫存情况仍將持續兩至三年，最早於2027年才回落，但他相信發展商不會為去庫存特意減價。

寫字樓租務方面，丘卓文稱，2024年首11個月香港整體寫字樓租金已下降8.6%。目前供需失衡依然存在，新商廈預租進展緩慢，新增供應將推高空置率，進一步對租金造成壓力。預期今年寫字樓租金將繼續下跌5%至10%。至於北部都會區，丘卓文預計，金融中心依然會集中於中環區，北都或主要承載高科技產業。

丘卓文續稱，今年港元最優惠利率（P）或將下調0.25厘至3.25厘，有助零售業銷售增長。深圳居民「一簽多行」等因素亦有利本港零售市道回暖，預期今年零售業銷售額將溫和增長2%，零售租金大致保持穩定。

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