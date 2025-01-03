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經濟

財新製造業PMI回落至50.5 遜預期

【明報專訊】財新公布12月中國製造業採購經理指數（PMI）報50.5，低於市場預期的51.7，雖然連續3個月處擴張水平，但較11月放緩，與官方PMI按月下降走勢一致。9月底內地推出一系列刺激經濟政策，提振PMI在10月和11月回穩，財新智庫高級經濟學家王喆認為，政策效應繼續釋放，經濟總體平穩，不過經濟下行壓力依然較大，內需明顯不足，外部不利因素增加，企業盈利空間被壓縮。他稱12月PMI部分分項指數趨弱，對於政策效果的持續性和有效性需進一步觀察。

財新PMI較官方PMI更反映內地中小企和出口企業狀况，財新報告顯示，12月新訂單指數受惠基礎需求改善、企業拓展業務，連續保持3個月增長，不過增速受外需減弱影響，出口訂單在11月錄得7個月最高增速後，12月陷入收縮。生產指數雖連續14個月保持增長，惟新訂單放緩令增速放緩。

12月製造業平均銷售價格自9月以來首次下降，財新引述調查樣本企業表示，為支持銷售而選擇自行消化成本上升，並進一步下調產品售價，12月出口售價亦有所下降，王喆指銷售價格在過去6個月第四次下降，市場競爭激烈促使企業減價意願增強。

美新政府快上台 企業憂貿易前景

就業方面，王喆指供需連月擴張無助改善就業市場，企業在增聘員工上謹慎，製造業就業指數連續4個月處收縮區間，生產投資品和中間品企業下降尤為明顯，消費品企業就業較穩定。

美國新政府即將上台，或大幅上調中國貨品進口關稅，報告指製造業企業樂觀度降至9月以來最低，雖然寄望未來一年新產品和政策能推動銷售增長，但企業對增長潛力和貿易前景感憂慮，特別是來自美國關稅威脅。王喆表示，生產經營預期指數雖仍在擴張區間，但較11月降3個百分點。2025年外部環境更為複雜，認為應在政策層面提前準備，後續政策需更為傾向增加居民收入和改善民生，尤其要提高弱勢群體消費能力和意願。

相關字詞﹕製造業PMI 中國經濟 財新PMI 美國關稅 出口 中小企

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