恒指首日挫436點 6年最差開局

恒指昨低開127點至19,932點已為全日高位，財新公布上月中國製造業PMI遜預期拖累跌幅擴大，一度挫516點，低見19,542點，50天、20天和10天線同告失守。雖然低位有買盤支持，但午後A股跌幅再擴大，最終恒指跌436點或2.2%。國指跌199點或2.7%，收報7090點；科指跌110點或2.5%，收報4357點。三大指數齊見近1個月低，大市成交較周二大除夕半日市增1.2倍至1647億元。北水南下合計淨流入65.11億元，為連續第10日淨流入。

A股方面，錄得2016年來最差開年表現。滬深300指數收跌逾2.9%，出現近6周最大跌幅；上證綜指失守3300點關口，深成指跌3.14%，兩市成交合計增至1.4萬億元人民幣。當局撐A股措施繼續落地，昨收市後，人民銀行表示，啟動第二次互換便利操作，操作金額為550億元人民幣，採用費率招標方式，20家機構參與投標，最高投標費率30基點，最低投標費率10基點，中標費率為10基點。

分析：政策真空期 港股缺焦點

內銀、內險成跌市重災區，招行（3968）、工行（1398）、中壽（2628）、平保（2318）齊挫逾4%；中資券商股亦捱沽，中信証券（6030）、招商證券（6099）、中國信達（1359）、光大證券（6178）跌逾7%。阿里巴巴（9988）蝕售高鑫零售（6808），跌1.4%，騰訊（0700）、美團（3690）偏軟；中芯國際（0981）跌8.8%，是跌幅最大藍籌，升0.2%的紫金礦業（2899）是唯一上升的藍籌股。

花旗銀行投資策略及資產配置主管廖嘉豪表示，現時處於內地政策的「真空期」，主要視乎內地政策走向而決定表現的港股缺乏焦點，過去1年累積小量升幅，認為現時出現回吐及上落較大亦合理，屬正常發展，認為市場毋須太擔心開年跌逾500多點是市况轉差信號。第一上海首席策略師葉尚志表示，大市仍未能擺脫過去兩個月拉扯格局，昨下試19,600點水平的初部支持位，再下一個支持位將是去年11月的低位19,054點。