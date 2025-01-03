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經濟

11月零售銷售跌7.3% 遠差預期 零售協會：一簽多行料帶動低價產品銷售

【明報專訊】政府統計處公布，香港2024年11月零售業總銷貨值臨時估計為317億元，按年跌7.3%，差過市場預期的跌3.4%，已連跌9個月；扣除價格變動後，2024年11月零售業總銷貨數量的臨時估計按年跌8.3%。零售管理協會表示，「一簽多行」措施確實有助帶動人流，但並非所有類別均能受惠，港元強勢亦影響內地旅客購買高價產品意欲。

明報記者 蕭嘉聰

2024年首11個月計，零售業總銷貨值為3440億元、按年跌7.1%，仍較2018年同期（即社運及疫前）低21% ；扣除價格變動後，總銷貨量按年跌8.7%。

「強港元影響高價產品消費意欲」

按零售商主要類別計，2024年11月珠寶首飾、鐘表及名貴禮物銷貨值跌5.4%，跌幅收窄，電器及其他未分類耐用消費品按年跌18%（見圖），為2024年4月以來最大跌幅。

政府發言人表示，11月零售受消費模式轉變及港元匯率偏高影響，料未來旅客和市民消費模式轉變繼續影響零售業表現，不過內地政府推出多項提振內地經濟及惠港措施，包括去年12月起恢復及擴展深圳「一簽多行」，加上港府提振本地市面氣氛措施，就業收入增加，均有助推動旅客和市民消費。

香港零售管理協會主席謝邱安儀表示，11月跌幅按月擴大主要受基數影響，2023年10月基數較低令跌幅看似收窄，但11月未受其他因素影響，令跌幅達高單位數，沒有節日帶動下零售額表現尚算不錯。她相信「一簽多行」措施將逐步帶動人流，較低單價的貨品較受惠，例如化妝品、快餐、服裝等，大部分會員均指2024年12月生意按月錄升幅。她續稱，雖然2024年12月零售商生意按月有改善，但該月更多港人外遊，旅客消費力減少，生意未如2023年；只有小部分會員反映生意按年錄低單位數上升，絕大部分錄持平、單位數甚至逾兩成跌幅。她指出，港元強勢仍影響高單價產品的消費意欲，一簽多行主要幫助低單價產品銷售，其他類別仍需時帶動生意。

展望農曆新年情况，謝邱安儀表示，化妝品類別會員對一簽多行有信心，預計將錄低雙位數增長，但會員仍擔心港人長假期出外旅遊，在港消費轉趨審慎。

分析：內地雙11 港人增北上購物

大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒估計，2024年零售銷售按年或錄單位數跌幅，2025年表現或大致持平。溫嘉煒表示，去年11月零售銷售跌幅再度擴大，或因該月內地加大「雙11」促銷活動，港人北上購物意欲增加。他表示，深圳去年12月起放寬居民赴港「一簽多行」，加上傳統消費旺季，港零售市道短期或見改善，但港人北上消費持續及訪港內地旅客消費模式轉變，中長線續影響行業發展。

相關字詞﹕深圳「一簽多行」 港人北上 零售銷售 北上消費 政府統計處 農曆新年

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