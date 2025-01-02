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經濟

香港地產

九龍灣商廈單位放售 叫5400萬 或蝕三成

【明報專訊】寫字樓買賣市况仍然未如理想之際，個別業主需止蝕離場。中原（工商舖）工商部副分區營業董事莊梓榮表示，九龍灣商廈、位處常悅道1號的恩浩國際中心21樓及22樓A室現放售，面積分別約4509及2283方呎，總面積共約6792方呎，業主意向價約5400萬元，意向呎價約7950元；業主2015年以約7290萬元買入，連同交易費，估計總成本近8000萬元，意味是次意向放售價較購入價低約32%。

意向呎價低於8000元

據悉，業主早於2022年已曾放售物業，當時叫價約1.07億元，現時按市况調低放售價，即較之前折讓約50%；莊補充，物業一直由業主自用，將以交吉形式出售，另可配售兩個私家車位，意向價每個約150萬元。

天生樓地舖3390萬沽 呎價2萬

另據資料顯示，屯門鄉事會路88號天生樓地下5A號舖，上月初連租約以3390萬元易手，以商舖面積1670方呎計、呎價約2.03萬元；商舖現時租予冰室，月租約17萬元，意味新買家享租金回報率6厘；上述商舖由宏安地產（1243）與宏安集團（1222）、聯同長實（1113）執行董事趙國雄的兒子趙朗，在2021年以約3億元購入天生樓地下及1樓共11個商舖，當時成交呎價約2.16萬元。

相關字詞﹕天生樓 恩浩國際中心 中原(工商舖)

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