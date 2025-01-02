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新地商場除夕元旦營業額錄雙位數升幅

【明報專訊】2024年大除夕及2025年元旦市場消費氣氛理想；新地（0016）表示， 旗下15個大型商場包括觀塘apm、大埔超級城、銅鑼灣wwwtc mall、尖沙嘴新太陽廣場等，舉行多場慶祝活動，並邀請本地樂隊及年青表演單位出席活動，以及開放維港空中花園供會員欣賞除夕煙花，又於元旦日舉行慈善跑活動，帶動人氣，大除夕和元旦兩天的生意額、人流按年錄近雙位數字升幅。

餐飲節日相關零售最旺場

新地執行董事馮秀炎表示，集團15個大型商場舉辦多場跨年慶祝活動，並推出高額消費回贈，以及年終大抽獎等多重優惠，成功帶動商場人流，而大除夕連元旦日兩天（2024年12月31日至2025年1月1日），商場生意額、人流較去年同期增加近雙位數字，當中以餐飲、節日相關零售等行業最為暢旺。

此外，新地同系沙田旗艦商場新城市廣場，日前舉辦《沙田同心同行40載–迎2025除夕倒數派對》，邀請本地人氣男團MIRROR成員等到場演出，並與市民一同倒數，吸引大批市民及粉絲到場狂歡及倒數，迎接2025年。新地代理租務部副總經理許嘉雯稱，商場推出節日燈飾佈置、逾120項商戶精選購物優惠，加上深圳恢復「一簽多行」，令2024年11月、12月商場錄得整體人流、生意額按年錄雙位數升幅，當中以餐飲、美妝、時裝、電子電器產品及珠寶鐘表最受惠。

相關字詞﹕新城市廣場 大埔超級城 尖沙嘴新太陽廣場 銅鑼灣wwwtc mall 觀塘apm 新地

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