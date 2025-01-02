明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

瓏門3房1050萬沽 業主料微蝕

【明報專訊】踏入2025年，整體二手交投市况依然平淡，其中一宗成交來自屯門指標屋苑瓏門；美聯區域營業董事梁浩文表示，瓏門第1座中層A室，實用718方呎3房間隔，原業主早前以1200萬元放售，新近獲準買家垂青，議價後減價150萬元或12.5%後，以1050萬元易手、實呎14,624元；原業主2016年以1058萬元購入，持貨約8年，帳面蝕約8萬元或0.8%，若計及其他使費，有可能實蝕約50萬元或近5%離場。

實用面積718呎 呎售1.46萬

另有投資者趁市淡「執平貨」。資料顯示，觀塘凱滙連錄兩宗蝕讓，並由同一組買家購入，其中第1座中層L室，實用593方呎兩房間隔，以940萬元易手、實呎15,852元；原業主2018年12月以1117.69萬元一手購入，持貨逾6年帳面蝕約177.69萬元或16%。另凱滙第2座中層F室，實用594方呎，以950萬元易手、實呎15,993元；原業主2018年12月以1130.72萬元一手購入，持貨同樣逾6年帳面蝕約180.72萬元或16%。

美容集團老闆1890萬掃凱滙兩伙

資料顯示，上述兩單位均由陳雅晶（CHAN NGA CHING CRYSTAL）購入，姓名與本地連鎖美容集團雪纖瘦老闆陳雅晶相同，相信為同一人，購入兩單位涉資約1890萬元。

翻查資料，陳氏鍾情磚頭，2018年曾以7912.8萬元購入沙田九肚麗坪路雲端雙號屋，實用2582方呎4房間隔、連約469方呎花園及565方呎天台，惟物業已於上月「甩名」。

星匯居兩房放盤即日售650萬

此外，香港置業首席聯席董事曾家輝稱，長沙灣星匯居新近錄得兩房戶成交，第1座中層B室，實用505方呎，原業主以700萬元放盤，即日獲同區客承接，經議價後減50萬元或7%，以650萬元成交、實呎12,871元，新買家為首置客，睇樓1次後購入；原業主2007年11月以約418.5萬元購入，持貨逾17年帳面賺約231.5萬元或55%。

相關字詞﹕星匯居 凱滙 瓏門

上 / 下一篇新聞