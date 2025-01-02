瓏門3房1050萬沽 業主料微蝕

實用面積718呎 呎售1.46萬

另有投資者趁市淡「執平貨」。資料顯示，觀塘凱滙連錄兩宗蝕讓，並由同一組買家購入，其中第1座中層L室，實用593方呎兩房間隔，以940萬元易手、實呎15,852元；原業主2018年12月以1117.69萬元一手購入，持貨逾6年帳面蝕約177.69萬元或16%。另凱滙第2座中層F室，實用594方呎，以950萬元易手、實呎15,993元；原業主2018年12月以1130.72萬元一手購入，持貨同樣逾6年帳面蝕約180.72萬元或16%。

美容集團老闆1890萬掃凱滙兩伙

資料顯示，上述兩單位均由陳雅晶（CHAN NGA CHING CRYSTAL）購入，姓名與本地連鎖美容集團雪纖瘦老闆陳雅晶相同，相信為同一人，購入兩單位涉資約1890萬元。

翻查資料，陳氏鍾情磚頭，2018年曾以7912.8萬元購入沙田九肚麗坪路雲端雙號屋，實用2582方呎4房間隔、連約469方呎花園及565方呎天台，惟物業已於上月「甩名」。

星匯居兩房放盤即日售650萬

此外，香港置業首席聯席董事曾家輝稱，長沙灣星匯居新近錄得兩房戶成交，第1座中層B室，實用505方呎，原業主以700萬元放盤，即日獲同區客承接，經議價後減50萬元或7%，以650萬元成交、實呎12,871元，新買家為首置客，睇樓1次後購入；原業主2007年11月以約418.5萬元購入，持貨逾17年帳面賺約231.5萬元或55%。