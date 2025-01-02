首500富豪身家超78萬億 彭博：科技股強勢推動

馬斯克朱克伯格黃仁勳去年財富急增

報道指出，美國科技股急升成為馬斯克、朱克伯格、黃仁勳財富增長的關鍵動力，甲骨文（美：ORCL）創辦人埃利森（Larry Ellison）、亞馬遜（美：AMZN）創辦人貝索斯（Jeff Bezos）、戴爾（美：DELL）創辦人米高戴爾（Michael Dell），以及Google聯合創辦人佩奇（Larry Page）和布林（Sergey Brin）的資產淨值亦水漲船高，8名科技巨頭資產去年大增逾6000億美元，佔彭博億萬富豪指數資產增幅的43%，所有科技億萬富豪的財富總計增加9030億美元。

值得注意的是，馬斯克與即將上任美國總統的特朗普關係密切，帶動旗下公司表現，令其財富史無前例地達至4421億美元，較去年初增加2130億美元。特朗普勝出大選亦帶動虛擬資產大升，比特幣首次突破10萬美元，幣安趙長鵬的財富飈升60%達至550億美元。

雖然科技巨頭的身家大漲，但奢侈品集團掌舵人因中國市場銷售放緩而身家縮水，LVMH行政總裁兼董事長阿爾諾（Bernard Arnault）至年底財富為1760億美元，年內減少305億美元。

農夫山泉鍾睒睒財富「縮水」 仍居中國首富

中國內地方面，農夫山泉（9633）創辦人鍾睒睒以551億美元身家排行全球第23名，不過去年受負面新聞影響，財富「縮水」140億美元，年內一度超越鍾睒睒成為中國首富的拼多多（美：PDD）創辦人黃崢排行49名，身家回落至333億美元；騰訊（0700）創辦人馬化騰身家增136億美元至485億美元，排第28名。

明報記者 蕭嘉聰