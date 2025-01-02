阿里售高鑫套123億 料帶來損失132億

德弘將向高鑫股東提出全面收購，股東可選擇一次過收現金1.38元（另收股息），亦可選擇先收每股0.92元，及待3年後收餘款每股0.46元另加利息，最高定價1.58元。要約價1.38元相對去年9月26日收到要約前收市價1.84元，折讓25%。德弘若收購高鑫股權逾九成或不少於九成街貨，擬將高鑫私有化。

要約價折讓38% 高鑫今料受壓

高鑫10月中公布大股東接獲可能要約後復牌股價急升，周二收報2.48元，今次買家連股息要約價1.55元，折讓37.5%，相信股價今日或下調反映。

根據交易安排，德弘將先向阿里一方付69.07億元，最遲於今年9月底交割。餘款34.54億元則於2028年6月底，或在交割日後39個月內支付，以較早者為準。這兩部分作價相當於每股1.38元。連同高鑫已宣派中期息每股0.17元，阿里連利息每股共收最多1.75元。阿里料回籠約123億元，估計交易產生股東應佔損失約131.77億元人民幣。

阿里指出售事項被認為是將其非核心資產變現的良機，並可利用所得款項更加聚焦於核心業務發展並提升股東回報。