基金界料港股2025見23000點

香港內地經濟成後市隱憂

有「基金教父」之稱的資深基金業人士雷賢達表示，2024年退休基金的回報提升至超過過去10年的平均水平，主要來自美國市場的「高回報」，以及從低位15,000點水平反彈的香港市場的「較好回報」。展望2025年，股市雖然已回穩，但不認為會大幅向好，隱憂包括不少藍籌大股東減持，雖然公司回購可抵消部分影響；以及港股受制本港及內地經濟狀况，現時香港經濟仍在向下調整，包括房地產、零售等，內地亦充滿挑戰。他認為內地需要加大政策力度，經濟才有更大好轉。

他分析，如無特別因素，2024年的恒指低位15,000點，應已見底，預計2025年恒指區間約為17,000點至23,000點。23,000點屬歷史正常水平，也是過去20年或更久的指數平均水平。要超過該水平，需要經濟前景、信心及資金流動的實質改善。

受惠估值低 北水料續增

東驥基金管理董事總經理龐寶林表示，2025年投資環境雖複雜，但機會仍多，認為美國2025年初再減息0.5厘後，息口會向上，預期美股年初仍會上升，但到3月減息後，有可能出現大調整。預期港股年初亦會向好，之後或跟隨美股下跌，但因港股估值低，加上部分企業盈利好轉及回購因素下，其後會再回升。他指出，在人民幣貶值、內地減息等因素下，北水來港投資會持續增加；歐美基金亦有望對港股重新配置，預期恒指於高位波幅介乎23,000點至25,000點；低位波幅介乎19,000點至21,000點。

他又認為，美國候任總統特朗普上場後對中國的負面影響已反映，中國亦已有經驗應對，料中國會有更多刺激措施，尤其是內需，將有利股市。此外，美國對其他國家亦徵收額外關稅，將對中國有利，預期2025年內地電動車出口歐洲可能會上升，看好電動車、人工智能、醫藥、內需等板塊。

中金公司港股策略報告就指出，基準情形下，預計2025年企業盈利增長2%至3%，加上估值和風險溢價修復充分，對應恒指約在22,000點。在樂觀情形下，盈利料增6%至7%，或推動指數上行10%至15%，恒指料在24,000點左右，惟需更大財政刺激才能實現。

摩根士丹利就預測，恒指在「基本情景」下，2025年底見19,400點，最牛見25,000點，最熊則為14,000點。花旗預測，2025年6月底恒指目標為26,000點，年底目標為28,000點，並重申看好中資股市場。

瑞銀就預計2025年港股將面臨挑戰，考慮到中美角力可能升級，瑞銀對市場持謹慎態度，料2025年底恒指只能見20,000點。在內地推出更實質的政策支持之前，該行維持防禦立場。