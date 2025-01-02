HashKey料企業 趨佈局虛擬資產

其他虛擬資產ETF料續登場

他表示，2024年大牛市主要由資金及政策帶動，今年在資金方面，隨着美國資產配置多元化中有機會加入比特幣，「超級大國」接受比特幣更有機會帶動其他國家資產配置。同時，更多上市公司、主流資管機構開始逐步佈局虛擬資產，行業的機構化、主流化趨勢進一步加強。

丁肇飛續稱，特朗普上場後很有可能出現監管放寬、有利長期發展的政策，直接帶動全球各國對加密行業的支持；不過監管放寬不代表完全沒有合規要求，相信項目、機構都要面臨如何在更合規的基礎上創新。行業創新來看，不論是穩定幣、PayFi、AI與虛擬貨幣的結合展示了更大的創新空間；比特幣、以太幣ETF的成功有機會致今年出現其他虛擬資產ETF。

比特幣以太幣今年看升

丁肇飛相信，比特幣、以太幣價格今年仍有機會向上，不過機構資金進場或令波動性低於過去數個周期，上行幅度亦有機會低於2024年。不過，以太幣今年會更直接享受監管合規及政策利好的影響，例如監管探討ETF質押等，一旦通過將打通傳統資金與鏈上資金，帶動幣價表現。

他又強調，投資者不能盲目樂觀，一旦利好因素出現任何變化，下跌風險將隨之降臨。