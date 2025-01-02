比特幣全年升1.2倍 跑贏全部資產 分析：今年受合規落地特朗普政策影響

明報記者 蕭嘉聰

2024年環球股市累升17%，黃金價格亦升27.2%，比特幣就氣勢如虹大升逾1.2倍。截至2024年12月31日，根據CoinMarketCap數據，比特幣價格為95,315美元，較2023年大升1.24倍，12月因不同利好消息推動創歷史新高，曾見108,268美元，是各個資產中表現最佳，比特幣市值亦見18,900億美元，已攀升至佔全球黃金總值約逾一成的規模。此外，以太幣去年亦升48.76%至3408美元。本港零售投資者可買賣的鏈克幣（LINK）及雪崩幣（AVAX）全年計分別升34%及跌6.7%。

港比特幣現貨ETF八個月升四成

去年初SEC批出11隻比特幣現貨ETF被視為一項里程碑，為機構投資者提供投資的機會，香港亦在4月批出ETF，比特幣現貨ETF去年4月底上市至今累升四成不等；以太幣現貨ETF普遍只升1%左右，表現不及以太幣價格升勢。

此外，去年4月完成第四次比特幣減半（Bitcoin Halving），即礦工區塊獎勵減半。掘幣速度下降支持減退後，再傳出破產交易所Mt. Gox向債權人償還比特幣令供應增加，幣價由高位回落。至第三季美國聯儲局減息，比特幣價格已見支持，11月特朗普當選美國總統，帶動虛幣價格節節上升，好消息包括提名支持虛擬貨幣的Paul Atkins擔任SEC主席，以及特朗普認同建立比特幣儲備等，帶動價格曾高見108,268美元，至今已回落逾一成。

港傳統券商紛加入買賣虛幣功能

香港方面，證監會去年共批出5個VATP新牌照，包括HKVAX、HKbitEX、Accumulus、DFX Labs及EX.IO，合共有7個持牌平台運作；10月亦批出兩隻新幣種。同時，更多傳統券商加入買賣虛擬貨幣功能，包括富途、勝利證券、老虎證券等，數字銀行眾安銀行（Za Bank）亦為零售用戶提供虛擬貨幣買賣服務，市場亦普遍預期將有更多投資者有興趣配置資產至比特幣。

HashKey Group首席分析師丁肇飛認為，去年毫無疑問是一個大牛市，帶動行情的因素包括現貨ETF面世，主流機構長遠將直接影響整個市場；全球監管合規加速落地，行業全面開啓合規化；以及特朗普當選為行業走向主流奠定重要基礎，今年將繼續影響行業走向。