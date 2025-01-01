FDIC要求在銀行做被動股東 貝萊德不服

《金融時報》引述消息稱，美國聯邦存款保險公司（FDIC）要求，貝萊德最遲下周五（10日）同意，若持有受監管銀行超過10%股權，將接受更多合規監管和承諾。詳細內容與上周領航接納的協議相近，包括鄭重承諾只是銀行的被動股東，不干預決策，包括銀行轄下其他金融機構，而且首次讓當局針對監管，確保遵守被動投資承諾。

雖然貝萊德早於去年10月已表態反對，認為做法與聯儲局監管重疊，而且加重合規成本，削弱投資銀行股的意欲，最終損害進入實體經濟的資金流，上月初又向FDIC提交自行草擬的被動投資承諾協議，沒有涵蓋領航同意的內容，但當局在公布領航協議後，即要求貝萊德限期內接受。貝萊德和FDIC都拒絕回應報道。報道統計，若貝萊德同意加強監管，39家美國地區和社區銀行將受影響。FDIC和部分政治人物關注，貝萊德等成銀行主要股東後將發揮影響力，促使對方投資應付氣候變化等，損害進入實體經濟資金。外界相信，主張放寬監管的特朗普本月20日就職總統後，將撤換FDIC主席及管理層。

（綜合報道）

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