美上市ETF總資產大增逾30% 傳統股票基金4500億美元流走破紀錄

《華爾街日報》引述統計顯示，截至去年11月底，美國上市ETF總資產達10.59萬億美元（見圖1），較年初大增逾30%，即規模增加了超過2.47萬億美元，打破3年前1.74萬億美元紀錄。

其中，單是11月ETF就吸引1640億美元資金，刷新月度紀錄，而且97%都流入美股ETF，相信是由於特朗普當選美國總統，憧憬其減稅及放寬監管等政綱推動企業盈利及股市再升。ETF資金流向亦更多元化，除了被動追蹤指數，去年首11個月主動管理股票ETF亦佔30%資金流入，債券ETF資產累積增長近20%。

比特幣現貨ETF吸資1070億美元

引人注目是去年初獲准發行的加密貨幣比特幣現貨ETF，彭博統計12隻基金1年內已吸納1070億美元資金，單是貝萊德旗下比特幣ETF（美：IBIT）首11個月資產值已大增逾500億美元，是ETF發行史上最成功的一次，規模更超越該公司已發行近20年的黃金ETF，以及市場上50多隻投資歐洲的ETF。按該ETF開支比率0.25%推算，一隻基金管理費收入或已達1.12億美元。

有分析認為，ETF大量吸資是推動比特幣價格去年累積急升近1.2倍，一度突破10萬美元關口的主要功臣。若比特幣沒有急瀉，今年IBIT規模或超越全球最大的黃金ETF，即SPDR金ETF（2840）。

投資者轉向收費較低被動基金

資金湧入ETF，代價是主動管理股票的基金持續「失血」。《金融時報》引述數據顯示，該類基金去年錄破紀錄4500億美元資金外流，連續第3年失去投資者青睞（見圖2）。當中以集中傳統基金業務的非上市基金，如施羅德、富蘭克林鄧普頓等「失血」問題最嚴重，全部公司都拒絕評論報道。基金研究機構晨星認為，這與美股升勢集中於Nvidia（英偉達）（美：NVDA）、特斯拉（Tesla）（美：TSLA）、微軟（美：MSFT）等大型科技股，令基金經理難以跑贏大市；而且傳統基金投資者逐步退休套現，同時年輕投資者轉向收費較低、容易買賣的ETF有關。主動管理投資美國大型股的基金，過去1年和5年的年度回報分別是20%和13%，不及同類被動型ETF分別23%和14%回報，但主動型基金開支比率0.45%，較被動型基金0.05%高8倍。

但SPDR ETF發行商道富銀行擔心，資金過分集中於高科技和美國大型股的風險愈來愈大，形容市場對美國經濟和公司業績獨步全球已進入亢奮，稍有調整所產生的波動亦可能更大。

（綜合報道）

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