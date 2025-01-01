內地上月製造業PMI遜預期 非製造業商務活動指數見9個月高

明報記者 方楚茵

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河指出，製造業供需兩端繼續擴張，當中生產指數為52.1，按月下降0.3，新訂單指數為51，按月升0.2，兩個指數均繼續高於臨界點，製造業企業生產和市場需求保持擴張；而大中型企業PMI亦高於臨界點，大型企業PMI報50.5。

新訂單指數微升

從重點行業看，在消費品以舊換新政策及傳統節日臨近等因素帶動下，相關行業擴張步伐加快，消費品行業PMI為51.4，按月升0.6；裝備製造業PMI為50.6，連續5個月位於擴張區間，繼續保持較快發展。

服務業擴張步伐加快

此外，趙慶河指出，非製造業商務活動指數明顯回升，當中服務業商務活動指數為52，按月升1.9，為4月份以來高位，服務業擴張步伐加快。同時，建築業亦重回擴張，主要受春節假期臨近等因素影響，部分企業搶抓施工進度，建築業商務活動指數為53.2，按月上升3.5。從市場預期看，業務活動預期指數為57.1，按月上升1.5，連續3個月回升，表明建築業企業對近期行業發展信心有所增強。

廣發證券指出，非製造業出現較大幅度改善，對同期GDP應會形成支撐；消費品製造業景氣度上行，促消費政策效果初步呈現等。但往後有兩點仍待觀察，包括在化債背景下銀行信貸投放是否能夠有效擴張；價格尚未出現穩固的回升趨勢，而價格合理回升對於名義增長和企業盈利步入正循環極為重要。

分析：非製造業改善大 支撐GDP

光大證券表示，服務業PMI與建築業PMI均大幅回暖，結束了下半年以來相對疲弱的走勢，對應的需求與預期指數也有不同水平抬升，逆周期調節政策效果正逐步顯現。