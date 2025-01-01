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經濟

本港11月港元存款跌0.9% 人幣美元存款均升

【明報專訊】香港金融管理局昨日發表的統計數字顯示，認可機構的存款總額在11月份上升0.3%，其中港元存款下跌0.9%，外幣存款則上升1.3%，主要反映企業資金流動。但是相比11月貸款則上升0.1%，在港元存款跌幅較貸款大下，港元存貸比率升0.5個百分點至78%，仍較8月底的高位80%為低。

新批按揭貸款按月增28%

該局的11月份住宅按揭統計調查結果更顯示，月內新申請貸款個案較10月份按月增加9.7%，至7995宗，新批出按揭貸款額更按月大增27.7%至242億元。當中，涉及一手市場交易所批出的貸款增加46.2%，至79億元；涉及二手市場交易所批出的貸款增加20.3%，至137億元。

至於涉及轉按交易所批出貸款則增加20.1%至26億元。11月份新取用按揭貸款額較10月份減少5.2%，至106億元。以香港銀行同業拆息作定價參考（Ｈ按）的新批按揭貸款佔比由10月份的89.2%升至11月份的92.2%。以最優惠貸款利率作為定價（P按）的新批按揭貸款佔比則由10月份的3.6%降至11月份的2.6%。

至於香港人民幣存款方面，在11月份上升3.5%，於11月底為9918億元人民幣。跨境貿易結算的人民幣匯款總額於11月份為13337億元人民幣，而10月份為12180億元人民幣。外幣存款則上升1.3%，美元存款按月升1.2%。

相關字詞﹕金融管理局

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