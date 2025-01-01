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經濟

金管局連續兩日向銀行拆借逾9億

【明報專訊】年結效應本港銀行資金需求緊張，但隔夜港元拆息從高位稍回落。金管局於去年末連續兩日透過貼現窗，向銀行拆借資金，於上周五（27日）拆出9.44億元，該筆資金於本周一（30）回籠，另周一金管局亦再度拆出9.5億元，並於昨日回籠。有分析認為，近期銀行資金緊張，受季節性因素如年結效應，以及於港上市內地及香港企業，均提高股息率等因素影響，增加對港元的需求，同時將港匯推近至強方兌換保證水平。

港匯周一曾見7.759 見3年半高位

雖金管局近期透過貼現窗向銀行拆借，但昨日港元拆息普遍向下，當中與銀行之間拆借有關的隔夜港元拆息跌85點子（1厘等於100點子），報5.64631厘，較先前歷史高位的6.5厘有所回落。與樓按相關的1個月拆息，跌1.35點子至4.57941厘。

反映銀行資金成本的3個月拆息則無升跌，報4.37083厘，12個月拆息跌1.54點子至4.2厘。

港匯於周一高見7.759水平，見2021年6月以來高位後，截至昨晚7時50分，港元報7.7656，跌1點子（1元等於1萬點子）。光大證券國際環球市場及外匯策略師湯麗鴻認為，港匯近期走強，除因受季節性因素如年結效應影響外，亦受近期港上市內地及香港企業提高派息，增加港元需求並推升港匯ymrw 近強方。

浸會大學會計、經濟及金融學系副教授麥萃才認為，部分資金需求較高的港銀或於年末有粉飾櫥窗需要，但因銀行短期拆借利息過高，因而選擇透過貼現窗向金管局拆借。另外他提到，雖然公開招股（IPO）可增加資金需求，但年末未見大型IPO，相信待明年寧德時代（深：300750）等大型新股上市時，才會令港元銀根大幅抽緊。

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