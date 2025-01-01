恒指全年升18% 中止4連跌

去年高低波幅8447點

港股去年走勢先跌後升波折重重，2024年1月底時曾低見14,794點，不過9月起內地接連公布財政及貨幣政策支持經濟「組合拳」，加上針對資本市場指導文件，推動港股反彈。10月初曾高見23,241點，即全年高低波幅達8447點，10月8日成交額更升至破紀錄6200億元。臨近年底大市較淡靜，於2萬點附近上落，最終成功穩守2萬點以上收市。

台股昨日收市跌155點至23,035點，不過受惠於人工智能（AI）概念，全年埋單計累升28.47%，計及台幣下跌，經匯率調整後亦升19.81%，是亞洲主要股市當中最強。日經平均指數全年升19.22%，但日圓不斷貶值拖累表現，經調整後最終回報只有7.67%。韓國股市在亞洲表現最差，計及匯率下跌全年跌20.8%。

小米成最佳藍籌股 百威最差

本港藍籌股方面，2024年以科網股最為強勢，全年表現最佳為小米（1810），去年電動車業務正式落地帶動股價，累升121.15%；其次為攜程（9961）及美團（3690），分別升94.52%及85.23%。此外，騰訊（0700）年內亦錄得42%升幅，繼續帶動大市走勢。消費類股份表現最差，啤酒股百威亞太（1876）累跌48.77%；其次為恒隆地產（0101）及周大福（1929），分別跌42.74%及42.08%（見表2）。

值得一提的是，老牌地產股新世界（0017）年內被剔出藍籌股行列，全年亦累跌逾57%；兩隻藍籌新貴新東方（9901）及快手（1024）同於12月9日晉身成分股，但年內跑輸大市，分別跌10.65%及21.9%。

昨半日市升18點 守穩二萬關

恒指昨輕微低開後，早段一度升近140點，高見20,180點，惟內地公布12月製造業PMI數據遜預期，內地A股全線向下，港股升幅亦見收窄。臨近年尾港股成交偏低，加上昨日只有半日市，大市成交為745億元，是9月17日後新低；北水錄得淨流入64.41億元，主要買入「中特估」，淨買入中移動（0941）4.18億元、微盟集團（2013）亦錄得淨買入1.86億元。