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經濟
香港地產

Blue Coast II除夕沽兩伙 內地家長入市

【明報專訊】一手成交在節日因素下繼續淡靜，昨日大除夕，一手市場共錄約12宗成交。綜合市場資訊，上月累錄逾690宗新盤成交，按月跌近30%。總結2024年，全年一手市場料錄約15,830宗成交，較2023年約10,785宗，按年多約5045宗，升幅約47%。長實（1113）與港鐵（0066）合作的黃竹坑港島南岸Blue Coast II，於昨日大除夕再沽兩伙，共套現近2700萬元，包括第5座11樓B室，實用781方呎3房1套間隔，據了解獲內地家長客以約1732.7萬元、呎價逾2.2萬元購入，以供女兒日後來港升學居住，同時作長遠投資。整個系列共1200伙，去年全年累售857伙，套現145億元。

弦岸連錄兩伙撻訂 涉殺訂63萬

此外，永義國際（1218） 旗下已屆現樓的何文田窩打老道譽林，相隔約4個月後錄得新成交，最新以974萬元售出9樓C室，實用494方呎兩房間隔，呎價約1.97萬元，買家享有90日成交期。不過，莊士中國（0298）旗下鴨脷洲單幢盤弦岸，則連錄兩伙撻訂個案，涉及9樓及15樓A室，同為實用317方呎1房間隔，去年12月分別以625.8萬及643.5萬售出，呎價分別1.97萬及2.03萬元，據成交紀錄冊顯示，相關買家簽訂臨約後交易再未有進展，料已支付的5%訂金將被發展商沒收，共涉約63萬元。

ST. GEORGE'S年內累沽59伙

吸金40億

受惠減息及專才計劃等利好因素，信置（0083）旗下兩大現樓項目去年銷售均錄佳績，何文田加多利山的ST. GEORGE'S MANSIONS年內累售59伙，套現逾40億元，當中45伙成交價均逾6000萬元，而全盤175伙，自2020年銷售迄今累售100伙，套現逾87億元。同系西南九龍長沙灣維港滙今年內亦累售263伙，套現逾51億元，當中245伙成交價逾1000萬元。整個項目自2021年起累售1309伙，佔全盤1437伙約91%，連車位套現逾228億元。最新沽出2座27樓C室，實用449方呎，兩房間隔，成交價1238萬元，呎價2.76萬元。

[香港地產]

相關字詞﹕維港滙系列 St. George's Mansions 弦岸 譽林 Blue Coast 新盤

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