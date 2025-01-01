十大屋苑兩年來重上逾2000宗成交

按年回升逾一成

據中原統計，十大屋苑去年12月共錄得153宗成交，按月再跌3.8%。總結2024年全年，十大屋苑共錄得2132宗成交，較2023年1910宗按年回升11.6%，是繼2022年後再重上2000宗以上水平。十大屋苑中，天水圍嘉湖山莊成交佔352宗，按年升19%，為十大屋苑中成交量最多的屋苑。至於鰂魚涌太古城按年交投升幅最大，去年錄約304宗成交，按年升近30%。

僅第一城去年價量齊升

屋苑平均呎價方面，9個屋苑呎價均下跌，幅度由1.6%至13.5%不等，尤以鰂魚涌康怡花園表現最遜色，不論成交量及平均呎價均「包尾」，屋苑去年累錄104宗成交，平均呎價約12,377元，按年分別下跌20%及13.5%。

至於沙田第一城為去年唯一一個「價量齊升」屋苑，中原副區域營業經理伍錦基表示，屋苑去年共錄得245宗成交，較2023年的220宗，按年多25宗或11.4%，最新49座高層H室，實用304方呎兩房間隔，以405萬元沽出，實呎13,322元。原業主2018年以460萬元購入，持貨約6年，帳面蝕讓55萬元或約12%，連使費料實蝕約77萬元或16.7%。他補充，去年「撤辣」後的3月份，屋苑單月成交有53宗，創逾3年以上單月宗數新高，料息口下行情况下，供平過租的現象將重臨，有望帶動租客轉租為買或投資者入市意欲。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，去年樓市有多個利好消息出現，預期今年減息周期將持續，供樓負擔減輕，加上中央積極刺激經濟及樓市而推出不同的政策，料樓價有望止跌回升。美聯住宅部行政總裁布少明預期，雖然今年仍有不少新盤應市，一手交投仍會主導大市，但二手交投料仍有望錄得增長。

[香港地產]