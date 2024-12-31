專才租One Eighty「納米樓」 預付1年租15.6萬

專才3.35萬租嘉亨灣海景3房戶

西灣河嘉亨灣亦錄專才租樓個案。中原地產副區域營業董事陳凱超表示，嘉亨灣5座高層C室，實用面積749方呎，3房1套間隔，享開揚海景，以3.35萬元租出，實用呎租44.7元。租客為專才，業主於2009年以906萬元購入，租金回報逾4.4厘。

YOHO WEST兩房1.45萬租出

另外，天水圍YOHO WEST第1期陸續入伙，租賃交投活躍，祥益地產高級分行經理林家倫表示，YOHO WEST第3B座低層B2室，實用面積398方呎，兩房間隔，日前獲退休人士以月租1.45萬元承租，實用呎租36.4元。業主去年約552.7萬元一手購入，租金回報約3.1厘。

至於其他半新盤方面，中原地產副分區營業經理徐家倫表示，大埔白石角逸瓏灣二期低座2座地下連花園單位，實用面積592方呎，為兩房連儲物房間隔，以2.4萬元租出，實用呎租約40.5元。租客為區內客，業主2014年以約828萬元購入單位，租金回報約3.5厘。