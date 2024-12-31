明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

美聯經理級全年平均花紅創10年新高

【明報專訊】政府「撤辣」及連番減息下，發展商今年積極推盤，地產代理全年生意亦見好轉。美聯集團（1200）日前公布「盈喜」後，昨日宣布派發花紅，其中經理級全年平均花紅創10年新高。另一龍頭代理行中原地產昨亦公布，公司香港住宅部稅後盈利約4.3億元。

美聯稱為回饋同事辛勤付出，向合資格中央專業部門（CPU）及前線文職同事派發年終花紅，表現達標者，主任級或以下可獲發平均1.3個月花紅，經理級或以上可獲發平均1.8個月花紅；累計全年分別派發平均1.8個月及平均2.3個月花紅，當中經理級全年平均花紅更創10年新高。該集團日前更公布「盈喜」，首11個月稅前溢利多於3.5億元及權益持有人應佔淨溢利多於3億元，預計全年扭虧為盈，並有力創出10年新高。

中原香港住宅部稅後盈利約4.3億

中原地產指出，集團今年一二手市場皆創造出驕人業績，今年集團香港住宅部稅後盈利約4.3億元。另中原地產後勤今年首3季主任級或以上可獲1.125個月花紅，屬3年新高，相信今年第四季亦會派發花紅，中原管理層早前決議明年中原地產全線後勤平均加薪4%。

另外，利嘉閣總裁廖偉強指出，該公司今年佣金收入約15億至16億元，較去年全年約12億元增加逾兩成，雖然明年市場並無重點利好消息，惟相信發展商仍會加快推盤，故暫定明年全年目標佣金收入，將與今年15億至16億元相若。他又稱，明年利嘉閣全線後勤將平均加薪4%。

相關字詞﹕利嘉閣地產 美聯集團(1200) 中原地產 代理佣金

上 / 下一篇新聞