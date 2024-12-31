吳思遠女兒3705萬購高臨特色戶

上述單位為高臨A1座30樓A室，實用面積1106方呎，屬3房1套間隔，以3705.1萬元售出，實呎3.35萬元，為項目成交價及呎價次高，單位前臨拔萃女書院及享維港海景。資料顯示，買家為吳慧詩。事實上，吳思遠、吳慧詩及吳慧詩丈夫陳奕發2017年時，曾共斥3.9億元連購中信泰富何文田KADOORIA三伙並持有至今。

「聖誕樹王子」4630萬沽寶樺臺

另市場亦有部分名人沽貨，其中中半山寶樺臺高層C室，實用面積1539方呎，4房1套間隔，本月中4630萬元售出，實呎30,084元，較樓下一層C室2019年成交價5380萬元低750萬元或14%，原業主為鄭家恒（Lewis）及鄭鍾偉等，其中鄭家恒為有「聖誕樹王子」之稱的保利高集團行政總裁，於2009年3100萬元購入，帳面獲利1530萬元或49%。

此外，中原高級分區經理麥少基表示，鄰近港鐵九龍塘站的達之路又一村花園B1座高層A室，實用面積1455方呎，3房1套間隔，另設工人套房，以2750萬元易手，實呎18,900元。原業主2012年1月約1980萬元購入，帳面獲利770萬元或39%。

美聯物業首席區域營業董事方富義表示，山頂南區今年截至12月27日為止，共錄約108宗成交，較去年約75宗上升約44%；成交金額錄155.75億元，較去年約87.93億元大升約77%。當中有約33宗屬一手成交，成交金額約81.43億元，較去年約2宗及6.67億元分別大升15.5倍及11.2倍，反映發展商亦加快推盤。至於二手成交則錄約75宗，與去年約73宗相若，成交金額為74.32億元，較去年約81.26億元減少約8.54%。

展望明年，方富義表示，山頂南區交投量料將上升約兩成至約130宗水平，金額亦同步上升至約187億元水平。至於逾億元交易量則有望再創新高至46宗，涉及金額約145億元。