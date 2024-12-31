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經濟
2024年12月31日星期二
周顯 投資二三事
投資策略
今年港新股36%首掛破底超去年 升逾一成達35% 半新股近六成仍累跌
優必選股東終止一致行動 股價挫32%
美銀料港明年IPO集資增 維持「買入」港交所
惠理看好A股港股復蘇 恒指昨守二萬關
港投公司選定4機構 任CIES基金經理
港上月出口貨值增2.1% 遜預期 增速連續4個月放緩 首11月增9.1%
攜程：港出入境旅遊穩健增長
陳茂波：港銀首11月存款增逾萬億
惠譽料明年內地新能源車銷量至少增一成半
許正宇：CoinDesk 2月港開大會 料8000人參與
D2 Place設6步法助零售初創成長
消費旺推升今年美股 納指暫漲31%
波音跌4% 累道指早段瀉600點
大行看好明年標指 德銀料見7000點
張兆聰：內需股明年或回暖
港元定存工銀亞洲1個月年息見4厘
美元定存高息精選
黃雯怡：AI PC換機潮 聯想上望11.8元
梁天卓：親子旅行的挑戰與回報
何民傑：破解財赤三謬誤
馬陳杰：AI時代十個商業轉型關鍵（二之二）
劉思明：明年公司盈利派息 續成股價基礎
周顯：比特幣不適合當貨幣
湯文亮：現時買樓 睇啱就買
傲華春節前推 或較去年減價27% 昨首度開放現樓示範單位 個別開放式戶料低於350萬
吳思遠女兒3705萬購高臨特色戶
美聯經理級全年平均花紅創10年新高
嘉湖破10日悶局 3房409萬沽18年升3倍
專才租One Eighty「納米樓」 預付1年租15.6萬
周顯：比特幣不適合當貨幣
【明報專訊】我的《貨幣密碼》預算有3部，只寫了第一部，主題是「貨幣的條件」。至於第二部，主題是「貨幣的儲備」，在中國古代，這叫作「鈔本」。
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投資二三事
財經專欄
周顯
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