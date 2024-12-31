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經濟
梁天卓 經濟學爸

投資策略

梁天卓：親子旅行的挑戰與回報

【明報專訊】前陣子，我和太太帶着11歲和4歲的孩子來了一場自駕旅行，這次旅程真是讓我大開眼界。以往和伴侶旅行，總是隨意得很，想走就走，行李輕輕鬆鬆，時間也不急不忙。但帶着兩個孩子上路後，才知道什麼叫做「旅行升級挑戰版」。

首先是行李。我們車子的後備箱像是魔術箱一樣被塞得滿滿的，裏面有零食、玩具、換洗衣物，還有孩子們的「寶貝安撫物」，一隻有點破舊的毛絨熊。然後是路線，不能再像以前一樣從A點直接開到B點，必須中途安排幾個停靠點，讓小的活動一下，大的放風跑跑。

改變行程換孩子笑容挺滿足

其實，我們也不是沒有計劃。在出發前，特地研究了沿途的停靠點，挑了幾個有兒童遊樂設施或大草坪的地方。可是計劃終究不如變化，我們第一天安排了一個大人比較感興趣的博物館，但孩子們明顯興趣缺缺，4歲的小朋友全程問「什麼時候能走」，11歲的哥哥也擺着一張無聊的臉。我們只好臨時改變行程，去了當地的兒童博物館。那裏有互動遊戲和探索展覽，兩個孩子瞬間滿血復活，玩得不想回家。我們雖然疲憊，但看着他們的笑容，心裏還是挺滿足。

晚上睡覺又是一場「戰役」。4歲的小朋友需要爸爸或媽媽陪着他才能安心入睡，而11歲的哥哥早早滾進被窩，用一天的「冒險」為理由早早放鬆了下來。雖然父母得輪流犧牲一些自己的睡眠時間，但能讓小朋友睡得安穩，似乎也值了。

一家人更緊密成最大收穫

其實，這次旅行最大的收穫，不僅是讓孩子們開了眼界，更是我們一家人之間的連結變得更緊密了。那些因為計劃趕不上變化的「崩潰時刻」，現在回想起來，居然成了我們一路上最有趣的故事。所以，親子旅行雖然麻煩，卻是無可取代的特別體驗。下一次旅程或許還會遇到更多挑戰，但我想，我們也會帶着更多笑聲和回憶回來。因為最棒的風景，往往就在這些小小的意外中被發現。

維克森林大學經濟系副教授 facebook.com/tommyleungpage

[梁天卓 經濟學爸]

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