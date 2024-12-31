明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
黃雯怡 股海文蹤

投資策略

黃雯怡：AI PC換機潮 聯想上望11.8元

【明報專訊】今天是2024年最後一個交易日，由於本港今天半日市，多個市場均在元旦前後休假，市場交投較淡靜。港股今年投資氣氛好轉，恒指在經歷4年連跌後，今年錄得反彈，回升至兩萬點左右水平，按年升約18%。由於港股估值仍低，加上中國為應對特朗普上台有望推出刺激政策，市場憧憬2025年首季度內地及香港股市有「春季躁動」行情。關注今天公布的中國12月官方製造業、非製造業數據及周四公布的財新製造業PMI；另美國12月ISM製造業PMI、初次申請失業金人數亦值得關注。

有大行預期在2025年AI仍是科技行業主旋律，而港股近期也針對AI概念有所炒作。除了筆者上月推薦的金山雲以外，一些AI硬件股也受到矚目。聯想（0992）此前宣布與字節跳動旗下雲服務商火山引擎合作，為其AI桌面助手如意（AI Stick）植入豆包大模型「超強大腦」，全方位提升用戶體驗。全新升級後的如意，推出了三大AI新功能，包括AI搜索、AI寫作、AI聊天等。相關功能的推出，將提升用戶使用AI PC的體驗。

聯想集團董事長兼CEO楊元慶12月初受訪指出，AI PC在聯想PC業務的佔比從上季的5%提升到本季的14%。日本電子情報技術產業協會（JEITA）近期數據指出，因Microsoft Windows 10將在2025年10月終止支援推升換機需求，11月日本PC出貨量較去年同月增47.5%至70.7萬台，連續第5個月呈現增長，創4年同期新高。預計隨AI應用的進一步普及，AI PC的換機潮延至2025年，可推動產品單價的提升和出貨量回暖。

聯想當前動態市盈率約13倍，近期成交活躍，有進一步上漲空間，暫上望11.8元。

獨立股評人

[黃雯怡 股海文蹤]

上 / 下一篇新聞