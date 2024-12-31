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經濟
國際金融

大行看好明年標指 德銀料見7000點

【明報專訊】標普500指數及納指繼2023年分別升24%及43%後，今年繼續維持較大升勢。美銀、德銀、高盛等大行曾以為，2023年已累積頗大升幅，2024年只可能溫和上漲，然而受美聯儲減息等因素推動，大市繼續大幅飈升。經濟的韌性推動企業利潤，支持大市升勢。與此同時，市場對AI的投資熱潮，繼續推高大型科技企業的股價。

摩通大摩曾看淡美股 之後轉軚

摩根士丹利首席美國股票策略師Mike Wilson曾在2023年警告美股將會下滑，到2024年5月才轉為看好美股。摩根大通市場研究團隊負責人Dubravko Lakos-Bujas今年11月底亦放棄原先看淡美股的想法，改為預測標普500指數2025年繼續上升。Lakos-Bujas指出，一些預測失誤反映美國科技股「七巨頭」的升勢難以預測，但市場目前的樂觀情緒有充分理據，例如美聯儲仍將放寬政策、白宮權力更迭，以及中國政府渴望保持經濟增長。他預計標普500指數2025年底將升至6500點，較上周五水平高出約9%。

德銀首席美國股票和全球策略師Binky Chadha預期標普500指數2025年底將漲至7000點，是最樂觀預測之一。彭博追蹤19名策略師，沒有一個估標普500指數明年下跌。

（彭博社）

[國際金融]

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