波音跌4% 累道指早段瀉600點

金價全年料升27% 明年續看漲

2024年金價升幅可望達到27%，跑贏標普500指數今年迄今約25%升幅。雖然金價自10月底美國大選前升穿每盎司2800美元高位後回落，但市場人士認為是意料中事，因選舉結果塵埃落定後，投資者將資金從避險資產撤出，重新投入風險更高的資產。摩根大通、高盛及花旗的分析師預計，明年金價將漲至3000美元，較現水平有超過一成水位。

分析稱，由於市場預料美聯儲2025年仍會進一步減息，儘管減幅待觀察，但由於黃金不會帶來利息收入，當利率降低，持有黃金機會成本亦降低。此外，地緣政治不確定性，例如中東及俄烏戰爭以及美國候任總統特朗普威脅要加徵其他國家關稅，也會促使投資者增持黃金。

（綜合報道）

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