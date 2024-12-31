許正宇：CoinDesk 2月港開大會 料8000人參與

此外，許正宇指首季金融盛事，包括今年度亞洲金融論壇將於1月13至14日舉行，論壇將以「啟動增長新引擎」為主題，邀請逾百名全球政商領袖、金融專家等多角度剖析金融市場的發展及投資機遇，預計將吸引數以千計來自世界各地數十個國家和地區業界人士參與。3月有第三屆「裕澤香江」高峰論壇，匯聚及連接全球精英，同時彰顯香港不僅是全球領先的國際金融中心，更是一個培育夢想、處處商機的環球家族辦公室樞紐。

發揮港「超級聯繫人」獨特角色

許正宇稱，金融盛事是向世界說好香港故事的重要舞台，明年將以更多元化國際金融盛事、更深層次合作機遇，繼續向世界展示無與倫比的吸引力與競爭力，當局將持續優化政策、改革創新，強化各個金融領域，加大與不同市場合作，進一步鞏固和提升香港作為國際金融中心的地位。同時，繼續充分發揮「超級聯繫人」的獨特角色，將內地與全球市場緊密連結。