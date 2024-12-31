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經濟

惠譽料明年內地新能源車銷量至少增一成半

【明報專訊】內地新能源汽車行業快速增長，評級機構惠譽發表報告指出，今年首11個月的銷量按年上升35.6%至1126.2萬輛，不過目前新能源汽車在內地市場滲透率已超過40%，認為雖然仍可進一步增長，但受高基數影響未來新車銷售增速會再放緩，預計明年銷量增速為15%至20%。該行認為，汽車智能化已走向主流，未來行業將面臨技術持續創新與成本不斷降低的雙重挑戰。

整體汽車而言，今年首11個月產量按年升2.9%至2790.3萬輛，銷量按年升3.7%至2794.0萬輛。惠譽指增速雖低於上年，但呈現穩健增長趨勢，預計明年內地汽車總體銷量仍將保持3%至4%增速，預計政府汽車消費刺激政策將繼續發力，為銷量增長提供外部動力，乘用車增速將高於商用車，惟不同品牌、不同車型銷量增速將進一步分化。

內地新能源汽車出口增長迅速，惠譽認為是受內地汽車產品競爭力提升、國際地緣政治變局等因素推動，今年首11月內地汽車出口按年增21.2%至534.5萬輛。不過新能源汽車因為高基數及海外滲透率提升緩慢影響，首11個月按年升4.5%至114.1萬輛。

料出口續雙位數增長

過去一年歐美針對內地汽車上調關稅，惠譽預期由於高基數、俄羅斯需求增速放緩和歐美貿易環境不確定因素，相信明年內地汽車出口維持雙位數增長，惟增速將進一步放緩。明年特朗普上任後，美國可能會對中國通過第三方國家出口的產品增收關稅，其貿易政策也將導致全球貿易格局發生顛覆性變化，汽車及零部件行業全球化將面臨新挑戰。盈利方面，惠譽展望明年乘用車銷量維持個位數增長，各車企銷售壓力增大，盈利能力承壓，銷量持續不及預期的車企將面臨盈利困境甚至被迫出局，2024年已有多家新車企面臨被淘汰。該行對內地汽車行業，給予「中景氣穩定」的信用展望。

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