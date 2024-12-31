陳茂波：港銀首11月存款增逾萬億

明年加速推進內地龍頭來港上市

陳茂波出席「央視財經金融強國——香港金融之夜」致辭時指出，香港的銀行存款在今年首11個月增加逾10,000億元，上升6%；截至上周五，港股在今年內上升超過3000點，升幅接近18%，日均成交額超過1320億元，上升超過25%；資產和財富管理業所管理的資產規模達31萬億元。金融服務是香港的「金字招牌」，政府會繼續努力鞏固及提升香港國際金融中心的地位。

他指出，香港將會積極推進籌融資市場發展，明年當局會加速內地龍頭企業來港上市的推進，亦會更好發揮「互聯互通」優勢，香港聯繫內地和歐美等市場的「超級聯繫人」和「超級增值人」角色，將會拓展到「全球南方」新興市場。過去一年，政府已銳意開拓中東和東盟地區市場，未來會進一步朝這個方向，開拓新市場和新的資金來源。

當局亦會以金融支持創科發展，支持國家和亞洲地區的綠色轉型，支持國際貿易融資和供應鏈中心的建設，以及持續推動金融科技創新，香港現時有逾1100家金融科技公司，較去年增長約15%，政府會持續推動央行數字貨幣、移動支付、數字銀行、數字資產交易等發展等。