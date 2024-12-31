明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

陳茂波：港銀首11月存款增逾萬億

【明報專訊】財政司長陳茂波表示，在中央相關部委的支持下，內地龍頭企業來港上市正全速推進，今年香港新股市場已回暖，集資額逾800億港元，全球排行第四，明年當局將會加速推進內地龍頭企業赴港上市。

明年加速推進內地龍頭來港上市

陳茂波出席「央視財經金融強國——香港金融之夜」致辭時指出，香港的銀行存款在今年首11個月增加逾10,000億元，上升6%；截至上周五，港股在今年內上升超過3000點，升幅接近18%，日均成交額超過1320億元，上升超過25%；資產和財富管理業所管理的資產規模達31萬億元。金融服務是香港的「金字招牌」，政府會繼續努力鞏固及提升香港國際金融中心的地位。

他指出，香港將會積極推進籌融資市場發展，明年當局會加速內地龍頭企業來港上市的推進，亦會更好發揮「互聯互通」優勢，香港聯繫內地和歐美等市場的「超級聯繫人」和「超級增值人」角色，將會拓展到「全球南方」新興市場。過去一年，政府已銳意開拓中東和東盟地區市場，未來會進一步朝這個方向，開拓新市場和新的資金來源。

當局亦會以金融支持創科發展，支持國家和亞洲地區的綠色轉型，支持國際貿易融資和供應鏈中心的建設，以及持續推動金融科技創新，香港現時有逾1100家金融科技公司，較去年增長約15%，政府會持續推動央行數字貨幣、移動支付、數字銀行、數字資產交易等發展等。

上 / 下一篇新聞