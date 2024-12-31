攜程：港出入境旅遊穩健增長

愈來愈多港人探索小眾目的地

數據顯示，雖然港人仍熱中於台北、曼谷、東京、首爾和大阪等熱門短途旅遊目的地，不過深度遊開始流行，愈來愈多港人探索小眾目的地，例如日本鈴鹿市、桑名市、意大利小鎮Monza及菲律賓愛妮島（El Nido）等，追求更獨特旅遊體驗。

此外，千禧世代繼續是出境旅遊主力軍，佔整體出遊旅客的46%；X世代旅客比例升至33%，反映更多中年群體重拾旅遊興致，尤其關注家庭旅行和美食探索；Z世代佔14%，尤其熱中於演唱會、音樂節和體育賽事等活動盛事。以今年5月和10月的IU及太陽香港站演唱會為例，Trip.com數據顯示，90後觀眾比例超過一半，00後佔比則超過三成半。

此外，高星級酒店預訂量佔比達62%，與去年相若，反映港人持續追求優質住宿體驗。疫後旅客更重視旅遊安排的靈活性，願意支付更高價格以獲得可彈性取消的選項，並通常在出發前1至2個月預訂行程。

香港故宮文化博物館成熱門景點

高鐵預訂數據顯示，今年大灣區最受歡迎的五大城市分別是深圳、廣州、珠海、中山和佛山，出行高峰期集中在3月、6月及8月，正值復活節、端午節長周末以及暑假旺季。

入境遊方面，香港迪士尼樂園及海洋公園等主題樂園仍然是遊客的首選景點，其中迪士尼探索家度假酒店更躋身熱門酒店之列；香港故宮文化博物館受歡迎程度亦反映文化旅遊的興起。此外，航班預訂量按年上升52%，高鐵訂票量增長25%。旅客主要來自台灣、中國內地、泰國、日本、韓國、東南亞等地區，其中超過七成為千禧世代及Z世代旅客。