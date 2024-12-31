港上月出口貨值增2.1% 遜預期 增速連續4個月放緩 首11月增9.1%

明報記者 歐陽偉昉

上月進口貨值升5.7% 勝預期

今年11月，本港進口貨值按年上升5.7%至4381億元，高於市場預期的4.9%，較10月升幅擴闊1.2個百分點，11月有形貿易逆差為434億元。今年首11個月，商品進口貨值上升6.7%。

按地區分類，11月輸往亞洲的整體出口貨值按年上升3.9%，佔本港出口份額近六成的中國內地按年增3.9%。東盟地區續錄高速增長，包括本港第三大出口地越南升42.1%、新加坡升78.4%。不過，除亞洲外輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值下跌，對美國出口按年跌1.3%，荷蘭和英國跌30.2%和19.7%，第五大出口市場印度跌28.8%。來自大部分主要供應地的進口貨值則上升，來自內地進口貨值大致不變，來自美國進口增7.3%。

政府發言人稱，輸往內地出口進一步上升，輸往多個亞洲市場有不同程度升幅，但輸往美國及歐盟國家回落。未來雖然內地提振經濟措施會為香港提供支持，但全球經濟不明朗因素增加和貿易摩擦升溫，將為香港出口表現構成挑戰。

分析：明年港出口料單位數增長

信銀國際首席經濟師卓亮表示，今年下半年本港出口反彈力度已放緩，德、法、英等歐洲主要經濟體出現經濟問題，削弱來自歐洲需求。不過本港出口在2022至2023年有較大幅收縮，因此明年基數雖已調高，但還有反彈空間不致倒退。

特朗普即將上任，主張加徵內地等市場的進口貨品關稅，卓亮認為特朗普基於不同原因，對墨西哥、加拿大、歐洲也威脅加徵關稅，似為主要將關稅視為談判手段而非目的，對國際貿易不會有太大衝擊，因此明年本港出口情况不會太悲觀，料有單位數增長。