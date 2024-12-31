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經濟

惠理看好A股港股復蘇 恒指昨守二萬關

【明報專訊】惠理基金發表明年市場展望報告，看好內地及香港股票將在明年逐步復蘇，主要因為盈利在低基數效應下，可能已經見底。而港股年結前最後一個全日市，市場缺乏方向，恒指反覆爭持，收市微跌49點，險守二萬點關，見一周新低。大市成交、北水流入亦為近1周最少。

倘中美達協議或帶來驚喜

惠理基金報告指出，若美國候任總統特朗普上任後與中國達成協議，估計會為市場帶來驚喜。由於美國明年減息步伐不確定，預期香港上市股票，特別是利率敏感股將在短期內受壓，而A股雖然估值較高，但可能較離岸股票更具吸引力。

內地9月底開始加強經濟支持政策，惠理預期內地明年上半年會有更多刺激經濟、消費及穩定房地產市場政策推出，但市場對中國被徵收更高關稅的憂慮日益加劇，投資者短期內可能會採取較防禦策略。該行預計刺激重點將在財政政策，因為任何大幅擴張的貨幣政策，都可能導致人民幣貶值，增加資本外流的風險。

惠理又認為投資亞洲市場，股息策略仍較合適，尤其是中國。受到結構性趨勢和提高股息等政府提高股東回報改革政策支持，包括內地在內的投資者，將投資組合由房地產投資，轉向其他收入來源。市場預計上述因素，將為未來幾十年內地股息投資，提供強力支持。

大市成交北水流入近1周低

港股方面，恒指高開34點後，早段曾升102點，高見20,193點，但之後有沽壓，最多跌122點，低見19,968點，收報20,041點，跌49點，二萬關失而復得，是12月23日後收市新低。國指及科指均跌不足1%。

周三港股休市，周二除夕只有半日市，投資者入市意欲不大，昨大市成交1285億元，較上日減少7%，是12月24日後最少。北水淨流入減少13%至73.5億元，亦是12月24日後最少。北水淨買入最多的是中芯（0981）、優必選（9880）及小米（1810），分別淨入16億元、10.5億元及8.6億元。淨賣出最多的是美團（3690），淨沽達7.6億元。

資金炒作二線科技股，中芯再升逾6%，成交居首達71億元，是表現最好恒指及科指成份股；微盟（2013）漲逾4%。ATMXJ個別發展，小米升近1%，美團跌逾1%。

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