今年港新股36%首掛破底超去年 升逾一成達35% 半新股近六成仍累跌

明報記者 江陵凱

今年首11個月首日錄得一成至五成升幅的新股比例為25%，按年增6個百分點；首日升五成以上至一倍以下，以及升一倍以上的新股比例分別為7%及3%，按年增4個百分點及2個百分點。今年以來首日掛牌飇升逾一倍股份，包括經緯天地（2477）及泓基集團（2535），兩股分別於首日升1.64倍及1.36倍。

雖然今年以來首日錄得升幅的新股比例，高於首日跌穿招股價的新股比例，但累計錄升幅的新股比例則不到一半。撇除昨日才首掛的3隻新股外，截至昨日今年67隻新股當中，累計下跌的新股多達六成，當中內地工程公司天津建發（2515）累跌86%表現最差；錄得升幅的新股僅得四成（見圖2），當中表現較為亮麗包括老鋪黃金（6181）、經緯天地及廣聯科技（2531），截至昨日累升逾5倍。

德勤料A+H股回流上市成明年主題

德勤中國華南區主管合伙人歐振興認為，今年香港新股集資額於全球交易所排名第四，雖然排名較多年前略為遜色，但隨着第三季尾美的（0300）及其後多隻大型新股上市後，本港今年集資額仍能達800億元，認為表現不俗。他續稱，今年本港公開招股（IPO）市場，遜於印度及美國等經濟發展較好的經濟體；另一方面本港IPO市場受內地經濟較為疲弱影響，令主要服務內地企業到港上市的融資活動減少。

歐振興表示，目前約三分之二的500大內地A股上市公司，均仍未於香港上市，估計A+H股及中概股回流上市將為明年的主題。他亦提到，本港IPO市場亦進行多個基建改革，包括今年10月推出優化措施，市值100億元或以上A股公司可獲快速審批來港上市，於最多30個營業日內完成監管評估，相信若內地經濟復蘇理想，本港IPO市場將隨之而迅速反彈，再回先前高峰時。

3新股跨年招股 集資逾27億

另外，3隻新股於昨日起跨年招股（見表），共最多籌27.3億元。當中包括宜賓銀行（2596）於昨日起至下周三（8日）招股，集資最多18.7億元，建銀國際及工銀國際為聯席保薦人。主攻腦功能治療的生物科技股腦動極光醫療科技（6681）亦昨日起招股，最多籌5.8億元；內地營養品品牌紐曼思（2530）亦於昨日起招股，最多籌2.7億元。